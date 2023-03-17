شكرا لقرائتكم خبر عن الاجتماع الفنى لمباراة الأهلي والقطن بالكاميرون.. الأحمر يرتدى الزى التقليدى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عُقد مساء اليوم، الخميس، الاجتماع الفني لمباراة الأهلي والقطن الكاميروني، حيث تم عقده باستاد "رومدي أديجا"، بحضور مسئولى الناديين والاتحاد الأفريقى وطاقم التحكيم.

وحضر الاجتماع من الأهلي كل من سمير عدلي المدير الإداري، وماهر عبد العزيز إداري الفريق، والعميد علاء صلاح المسئول الأمنى.

وأسفر الاجتماع عن الاتفاق على ارتداء لاعبي الأهلي الطاقم الأحمر كاملا والحارس الزي الأخضر، فيما يرتدي لاعبو القطن الكاميروني الطاقم الأبيض كاملا، ويرتدي الحارس الزي الأصفر.



الاجتماع الفني لمباراة الاهلي والقطن

وتم استعراض كافة الضوابط الخاصة بالمباراة، ومن بينها موعد وصول الفريقين وإجراء عمليات الإحماء والمغادرة. ويلتقى الأهلي نادى القطن الكاميروني غدًا الجمعة في السادسة بتوقيت القاهرة على استاد "رومدي أديجا"، ضمن منافسات الجولة الخامسة لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

ويلعب الأهلي ضمن المجموعة الثانية بدور المجموعات، والتي تضم معه كلا من صن داونز الجنوب إفريقي والهلال السوداني والقطن الكاميروني، وخاض الفريق مرانه الختامي اليوم في نفس توقيت مباراة القطن وعلى نفس ملعب المباراة، "رومدي أديجا"، حيث أدى اللاعبون تدريبات بدنية متنوعة قبل أداء الجوانب الخططية والفنية استعدادًا للمباراة.

على صعيد متصل، أكد مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي جاهزية الفريق لمباراة القطن الكاميروني التي تقام مساء غدٍ بمدينة جاروا ضمن منافسات الجولة الخامسة لدور المجموعات بدوري ابطال إفريقيا.

وأوضح المدير الفني خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم: "نسعى للظهور بشكل جيد في مباراة الغد، ونعلم أن فريق القطن يريد أن يفعل كل شيء من أجل الحصول على الثلاث نقاط، وهو ما يؤكد على صعوبة مباراة الغد".

وواصل المدير الفني حديثه: "شاهدت مباريات لفريق القطن مع الفرق الأخرى، والمباراة التي جمعت الفريقين في القاهرة والمؤجلة من الجولة الأولى، والفريق الكاميروني كان جيدا في مبارياته وبشكل عام القطن فريق مميز جدا".

وأكد أن الأهلي يسعى من أجل الفوز غدا أمام القطن، وأنه سبق أن أكد أيضا على أهمية مباراة صن داونز والهلال السوداني، ولكن ذلك لن يأتي على حساب التركيز في مباراة الغد.

وشدد المدير الفني للفريق على أن لاعبي الأهلي يمتلكون الخبرة الكافية لتحقيق الفوز والحصول على الثلاث نقاط واستكمال المشوار في البطولة.