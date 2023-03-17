شكرا لقرائتكم خبر عن البلعوطى يقترب من الدفاع عن عرين إنبى أمام بيراميدز في كأس الرابطة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يدرس الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادى إنبى بقيادة تامر مصطفى إعادة عبد العزيز البلعوطى لحراسة مرمى إنبى أمام بيراميدز، في المباراة المقرر لها يوم السبت 25 مارس الجاري، ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة كأس الرابطة.

ويرغب تامر مصطفى في تجهيز عبد البلعوطى لحراسة مرمى الفريق البترولى بعد غيابه عن مباريات إنبى الماضية في الدورى المصرى الممتاز في ظل اعتماده على مشاركة رضا السيد بصفة أساسية.

في سياق مختلف، كشف محمد إسماعيل، مدير الكرة بفريق إنبى، أن تامر مصطفى، المدير الفنى، استعد لمواجهة الزمالك منذ 4 أيام، وتمكن من فرض أسلوبه على الفريق الأبيض وحقق الفوز.

وقال مدير الكرة بنادى إنبى، إن مجلس الإدارة برئاسة أيمن الشريعى رصد مكافأة خاصة لكل لاعب فى الفريق البترولى قدرها 30 ألف جنيه بعد الفوز على الزمالك، موضحاً أن ن سياسة نادى إنبى حاليا تتمثل فى الاعتماد على أبناء النادى الناشئين، مختتما حديثه عن هبوط مستوى الكرة المصرية الفترة الأخيرة.

وحقق إنبى الفوز على الزمالك بهدفين دون مقابل، فى المباراة التي جرت بينهما باستاد القاهرة في الجولة الـ21 للدورى، أحرز الهدف الأول التونسى رفيق كابو، هداف الفريق البترولى، بعد تمريرة من محمد حمدي، لاعب وسط إنبى، وضعت زميله كابو في انفراد تام بالمرمى، فسدد الأخير كرة أرضية مرت من بين أقدام محمد صبحي وسكنت منتصف المرمى، وأضاف زميله على فوزى الهدف الثانى في الدقيقة 67.

بهذه النتيجة ارتفع رصيد إنبى إلى 20 وارتفع للمركز الثالث عشر، بينما تجمد رصيد الزمالك عند 33 نقطة في المركز الخامس للدورى.