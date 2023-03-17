شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد أيوب يجرى تعديلات على تشكيل الحدود أمام المقاولون بكأس الرابطة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر الجهاز الفني لفريق حرس الحدود بقيادة أحمد أيوب على اجراء بعض التعديلات في تشكيل الحرس أمام المقاولون العرب في مباراة الفريقين المقرر اقامتها الأحد المقبل في دور الـ16 بكأس رابطة الأندية المصرية المحترفة.

ومن المحتمل أن يبدأ أيوب بتشكيل مكون من أحمد السعدني في حراسة المرمى وخط الدفاع: محمد رضا، محمود بن والي، إبراهيم القاضي، أحمد شديد قناوي، وخط الوسط:مصطفي جمال، أحمد فيليكس، مصطفى صبحي، على أن يقود الهجوم فالانتين ومصطفي زيكو وإيمانويل.

يرى أحمد أيوب المدير الفني لفريق حرس الحدود أن فريقه يملك كل مقومات البقاء في الدوري الممتاز، موضحا أنه يثق في قدرات اللاعبين وخبراتهم رغم المعاناة في الأسابيع الأخيرة، بعدما توقف رصيد الانتصارات عند 3 مباريات فقط هذا الموسم.

وأقامت رابطة الأندية، برئاسة أحمد دياب، الثلاثاء، مراسم سحب قرعة كأس الرابطة، بمقر الاتحاد المصري لكرة القدم، بمشاركة 16 فريقا من الدورى الممتاز.

وكشف مسئولو الرابطة أنه سيتم إقامة مباريات الدورين ثمن وربع النهائي من بطولة كأس الرابطة خلال فترة التوقف الدولي المقررة من 19 إلى 30 مارس الجاري.

ويشارك في دور الـ16 من كأس رابطة الأندية المصرية كل أندية الدوري المصري ما عدا الداخلية وأسوان بعد خسارتهما في الدور التمهيدي.

وتوج فيوتشر بالنسخة الأولى من بطولة كأس الرابطة المصرية 2022 بعد التغلب على غزل المحلة في المباراة النهائية بخمسة أهداف مقابل هدف.

وسيدخل وصيف الدوري المصري الحالي نسخة 2023 وعينه على الحفاظ بلقبه رغم المنافسة الشرسة التي سيجدها من القطبين والأندية الأخرى.