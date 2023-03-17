شكرا لقرائتكم خبر عن البنك الأهلى يستأنف تدريباته استعدادا للزمالك بكأس الرابطة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استأنف فريق الكرة الأول بنادي البنك الأهلي تدريباته الجماعية ظهر اليوم علي ستاد نادي البنك الأهلي بالعجوزة عقب راحة الـ 48 ساعة التي منحها بابافاسيليو المدير الفني للاعبي الفريق عقب مباراة بيراميدز ضمن مباريات الجولة الحادية والعشرون من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز والتي انتهت بفوز فريق البنك الأهلي بهدفين مقابل هدف .

وشهد مران اليوم تدريبات بدنية قوية لجميع اللاعبين للحفاظ على المعدلات البدنية الرائعة التي ظهرت علي الجميع خلال المواجهة الماضية بينما شهد الجزء الرئيسي من المران فقرة خططية تكتيكية أشرف عليها بابافاسيليو المدير الفني وكان الهدف منها كيفية التحول الهجومي عند امتلاك الكرة والإستحواز الايجابي عليها .

ويستعد فريق البنك الأهلي لمواجهة الزمالك ضمن مباريات دور الـ16 لمسابقة كأس الرابطة والمقرر لها في السادس والعشرون من شهر مارس الجاري.



تدريب البنك الاهلى



تدريب البنك الاهلى



تدريب البنك الاهلى



تدريب البنك الاهلى



تدريب البنك الاهلى



تدريب البنك الاهلى



تدريب البنك الاهلى



تدريب البنك الاهلى



تدريب البنك الاهلى



تدريب البنك الاهلى