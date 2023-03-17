شكرا لقرائتكم خبر عن فيتوريا يؤازر المنتخب الأولمبى قبل مواجهة زامبيا.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني للمنتخب الأول على زيارة معسكر المنتخب الأولمبي بقيادة البرازيلي روجيرو ميكالي في استاد الدفاع الجوي.

ويستعد المنتخب الأولمبي لأداء ودية مع نظيره السوداني يوم السبت المقبل في آخر تجاربه الودية استعدادا للقاء زامبيا يوم 22 مارس الجاري ويوم 26 من الشهر نفسه فى لقاء العودة بزامبيا وذلك فى الجولة الثالثة من التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى أولمبياد "باريس 2024".

على صعيد متصل قال محمود حرب المدير الإداري للمنتخب الأوليمبي إن بعثة منتخب السودان وصلت إلى القاهرة استعدادا للقاء الودي.

وتقام المباراتان يومى 24 و28 مارس الجارى، والمباراة الأولى فى القاهرة والثانية فى مالاوي، وتلقى اتحاد الكرة موافقة الجهات الأمنية على حضور 20 ألف مشجع فى مباراة منتخب مصر ومالاوى باستاد القاهرة يوم 24 مارس الجارى.

ويعقد البرتغالى روى فيتوريا المدير الفنى لمنتخب مصر الأول لكرة القدم مؤتمرا صحفيا فى الثانية ظهر السبت المقبل بمقر اتحاد الكرة للإعلان عن تفاصيل معسكر مباراتى مالاوى المقرر لهما يومى 24 و28 مارس الجارى فى الجولة الثالثة والرابعة للتصفيات المؤهلة لكأس أمم أفريقيا 2024 المقرر إقامتها بكوت ديفوار، كما يتحدث روى فيتوريا عن قائمة اللاعبين المختارة لمباراتى مالاوى والتى سيتم الإعلان عنها صباح يوم 18 مارس الجارى.



فيتوريا يؤازر المنتخب الأولمبى



فيتوريا يؤازر المنتخب الأولمبى



فيتوريا يؤازر المنتخب الأولمبى



فيتوريا يؤازر المنتخب الأولمبى



فيتوريا يؤازر المنتخب الأولمبى



فيتوريا يؤازر المنتخب الأولمبى (6)



فيتوريا يؤازر المنتخب الأولمبى



فيتوريا يؤازر المنتخب الأولمبى