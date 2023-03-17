شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد الرياضة المصرية اليوم الخميس 16 / 3 / 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الخميس 16 / 3 / 2023 العديد من الاخبار الهامة أبرزها ، فيتوريا يستقر على ضم 22 لاعبا من الدورى المصرى لقائمة المنتخب فيتوريا يستقر على ضم 22 لاعبا من الدورى المصرى لقائمة المنتخب كولر : مباراة صن داونز والهلال السودانى توازى عندنا أهمية مباراة الأهلى والقطن فيتوريا يؤازر المنتخب الأولمبى قبل مواجهة زامبيا.. صور فيريرا: الزمالك يخوض مباراة شباب بلوزداد للفوز فقط .. ولن نرضى بأى نتيجة أخرى اكتمال صفوف الأهلى قبل موقعة القطن الكاميرونى كأس مصر سبب عدم إعلان مواعيد دور الثمانية من كأس الرابطة الأهلي ينشر فيديو لآخر مران للفريق استعداداً لمباراة القطن بدورى الأبطال بعثة بيراميدز تصل مدينة الرباط بالمغرب استعدادًا لمواجهة الجيش الملكى