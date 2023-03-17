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حصاد الرياضة المصرية اليوم الخميس 16 / 3 / 2023

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القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الخميس 16 / 3 / 2023 العديد من الاخبار الهامة أبرزها ، فيتوريا يستقر على ضم 22 لاعبا من الدورى المصرى لقائمة المنتخب 

فيتوريا يستقر على ضم 22 لاعبا من الدورى المصرى لقائمة المنتخب

فيتوريا يستقر على ضم 22 لاعبا من الدورى المصرى لقائمة المنتخب

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