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فوز الأهلى و الزمالك فى الجولة الـ 12 بالمرحلة الثانية بدورى سيدات اليد

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القاهرة - سامية سيد - أقيمت على مدار اليوم الخميس مواجهات قوية على صعيد الجولة الثانية عشر بالمرحلة الثانية بدورى سيدات كرة اليد للموسم المحلى 2022/2023 .

 

وشهدت هذه الجولة فوز كلا من ، الأهلى على سبورتنج  25/21 والزمالك على الشمس 32/30.

 

وحددت لجنة المسابقات باتحاد كرة اليد، برئاسة سعيد عبد المنعم، 26 مارس الجارى موعدا لدور ربع نهائى كأس مصر لكرة اليد للرجال للموسم المحلى 2022 / 2023، بدلا من 19 من شهر فبراير. 

 

كما حدد الاتحاد المصرى لكرة اليد مواعيد مباريات دور نصف نهائى ونهائى كأس مصر لرجال كرة اليد للموسم المحلى 2022 / 2023، والتى تقرر لها 13 أبريل المقبل لمباريات نصف النهائى، و14 من الشهر نفسه للمباراة النهائية.

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احمد سعيد

احمد سعيد

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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