شكرا لقرائتكم خبر عن فوز الأهلى و الزمالك فى الجولة الـ 12 بالمرحلة الثانية بدورى سيدات اليد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أقيمت على مدار اليوم الخميس مواجهات قوية على صعيد الجولة الثانية عشر بالمرحلة الثانية بدورى سيدات كرة اليد للموسم المحلى 2022/2023 .

وشهدت هذه الجولة فوز كلا من ، الأهلى على سبورتنج 25/21 والزمالك على الشمس 32/30.

وحددت لجنة المسابقات باتحاد كرة اليد، برئاسة سعيد عبد المنعم، 26 مارس الجارى موعدا لدور ربع نهائى كأس مصر لكرة اليد للرجال للموسم المحلى 2022 / 2023، بدلا من 19 من شهر فبراير.

كما حدد الاتحاد المصرى لكرة اليد مواعيد مباريات دور نصف نهائى ونهائى كأس مصر لرجال كرة اليد للموسم المحلى 2022 / 2023، والتى تقرر لها 13 أبريل المقبل لمباريات نصف النهائى، و14 من الشهر نفسه للمباراة النهائية.