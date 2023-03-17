شكرا لقرائتكم خبر عن كأس مصر سبب عدم إعلان مواعيد دور الثمانية من كأس الرابطة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تسبب رغبة اتحاد الكرة في خوض دور الـ32 من كاس مصر النسخة الحالية في تأجيل اعلان مواعيد ربع نهائي كاس الرابطة.

وجاء إعلان رابطة الأندية المصرية المحترفة، عن جدول مواعيد مباريات دور الـ16 ببطولة كأس الرابطة، مساء اليوم الأربعاء، ليثير عددا من التساؤلات، حول مصير مباريات دور الثمانية (ربع النهائي) من المسابقة، خاصة أن الجدول المعلن لم يتضمن مواعيد أي مباراة من مباريات دور الثمانية.

وقال مصدر في اتحاد الكرة أن هناك رغبة قوية لخوض دور الـ32 من كاس مصر نهاية الشهر الجاري وقبل انتهاء فترة التوقف الدولى، خاصة أن الأهلى والزمالك سيلعبان يومي 26 و27 في دور الـ16 لكأس الرابطة.

وأقامت رابطة الأندية المصرية المحترفة، برئاسة أحمد دياب الثلاثاء الماضي، مراسم سحب قرعة كأس الرابطة، بمقر الاتحاد المصري لكرة القدم، بمشاركة 16 فريقا من الدورى الممتاز.

وكشف مسئولو الرابطة أنه سيتم إقامة مباريات الدورين ثمن وربع النهائي من بطولة كأس الرابطة خلال فترة التوقف الدولي المقررة من 19 إلى 30 مارس الجاري.

ويشارك في دور الـ16 من كأس رابطة الأندية المصرية كل أندية الدوري المصري ما عدا الداخلية وأسوان بعد خسارتهما في الدور التمهيدي.

وتوج فيوتشر بالنسخة الأولى من بطولة كأس الرابطة المصرية 2022 بعد التغلب على غزل المحلة في المباراة النهائية بخمسة أهداف مقابل هدف.

وسيدخل وصيف الدوري المصري الحالي نسخة 2023 وعينه على الحفاظ بلقبه رغم المنافسة الشرسة التي سيجدها من القطبين والأندية الأخرى.