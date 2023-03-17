شكرا لقرائتكم خبر عن بعثة بيراميدز تصل مدينة الرباط بالمغرب استعدادًا لمواجهة الجيش الملكى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

وصلت بعثة فريق نادي بيراميدز إلى مدينة الرباط عاصمة المغرب، استعدادا لمواجهة الجيش الملكي في إطار مباريات كأس الكونفدرالية.

ويحل بيراميدز ضيفا على الجيش الملكي في التاسعة من مساء الأحد على استاد الأمير مولاي عبد الله بمدينة الرباط في خامس جولات دور المجموعات لبطولة الكونفدرالية.



بعثة بيراميدز



بيراميدز

واستغرقت رحلة الفريق قرابة ٥ ساعات من مطار القاهرة حتى مطار الرباط على متن الطائرة الخاصة التي وفرتها إدارة النادي لراحة اللاعبين وجميع أفراد الفريق.

ونظم نادي الجيش الملكي استقبالا بالورود لبعثة الفريق لدى وصولها مطار الرباط، حيث تتوجه البعثة مباشرة إلى مقر إقامتها بالعاصمة.