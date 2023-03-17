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الزمالك يتعادل سموحة فى ثامن جولات المرحلة الثانية بدورى المحترفين لليد

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القاهرة - سامية سيد - تعادل  فريق رجال كرة اليد بنادى الزمالك مع  نظيره سموحة بنتيجة 27/27 ،على صعيد ثامن جولات المرحلة الثانية بدورى  المحترفين لكرة اليد للرجال للموسم المحلى 2022/2023 ، وشهدت هذه الجولة أيضا فوز الأهلى على البنك الأهلى بنتيجة 31/21 . 

 

فيما تقام الجولة التاسعة غدا الجمعة بلقاءات بين كلا من ، الأهلى مع سبورتنج و الزمالك مع البنك الأهلى و سموحة مع طلائع الجيش .

 

وحددت لجنة المسابقات باتحاد كرة اليد، برئاسة سعيد عبد المنعم، 26 مارس الجارى موعدا لدور ربع نهائى كأس مصر لكرة اليد للرجال للموسم المحلى 2022 / 2023، بدلا من 19 من شهر فبراير. 

 

كما حدد الاتحاد المصرى لكرة اليد مواعيد مباريات دور نصف نهائى ونهائى كأس مصر لرجال كرة اليد للموسم المحلى 2022 / 2023، والتى تقرر لها 13 أبريل المقبل لمباريات نصف النهائى، و14 من الشهر نفسه للمباراة النهائية.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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