الامارات | العين والنصر.. طموحات «القمة والأمان»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يستقبل فريق العين الساعة 08:30 مساء اليوم ضيفه النصر على استاد هزاع بن زايد ضمن الجولة 20 لدوري أدنوك للمحترفين، في لقاء يبحث من خلاله أصحاب الضيافة عن تحقيق الانتصار لتضييق الخناق على شباب الأهلي المتصدر، بينما في المقابل يأمل «العميد» في الخروج بالنقاط الثلاث للابتعاد أكثر عن دوامة الهبوط. ولدى العين 40 نقطة في الوصافة، و17 نقطة للنصر صاحب المركز الـ12. وفي 27 مباراة سابقة بينهما في دوري المحترفين، فاز العين 19 مرة، مقابل خمسة انتصارات لـ«العميد». ويحقق العين سلسلة من النتائج الإيجابية، إذ فاز في آخر سبع مباريات متتالية، وهذا مقرون بأداء مميز من معظم لاعبيه. في المقابل، يأمل «العميد» الاستمرار في صحوته بعد فوزه في الجولة الماضية على بني ياس