الامارات | الظفرة والوحدة.. تحت «الأضواء الكاشفة»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يستقبل فريق الظفرة منافسه الوحدة الساعة 08:30 مساء اليوم تحت الأضواء الكاشفة لأول مرة للفريق منذ بداية الموسم على ملعبه، ويأمل أن تكون فاتحة خير على أداء اللاعبين لتحقيق الانتصار والتقدم خطوة نحو بر الأمان في صراع البقاء، حيث بات الظفرة ثاني أبرز المرشحين للهبوط بعد دبا، كونه في المركز قبل الأخير بثماني نقاط، وبفارق تسع نقاط عن النصر الـ12. وأمام الظفرة مباريات فاصلة لا مجال فيها إلا للفوز، وهي مهمة شاقة للغاية على الفريق.

في المقابل، يسعى الوحدة صاحب الـ37 نقطة في المركز الرابع، إلى نفض غبار الخسارة من العين، وتعويض جماهيره بالفوز على الظفرة، ويقود «العنابي» فنياً الهولندي بويتنويج مؤقتاً بعد إقالة المدرب الإسباني خيمينيز.