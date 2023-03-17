الامارات | شباب الأهلي في مواجهة «شائكة» أمام خورفكان

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يخوض شباب الأهلي «مواجهة شائكة» عندما يلتقي خورفكان في افتتاح الجولة 20 من دوري أدنوك للمحترفين الساعة 5:45 مساء اليوم، على استاد راشد في دبي، إذ تبدو المباراة نظرياً سهلة بالنسبة لـ«فرسان دبي»، بينما عملياً يعيش «النسور» فترة زاهية وابتعد بشكل كبير عن خطر الهبوط، ليخوض اللقاء دون ضغوط.

ويمتلك شباب الأهلي 42 نقطة في الصدارة بفارق نقطتين عن العين الوصيف، ويحتل خورفكان المركز التاسع برصيد 21 نقطة.

ويدخل «فرسان دبي» اللقاء بأفضلية تاريخية في ست مباريات سابقة بينهما، فاز شباب الأهلي في خمس، وتعادلا مرة واحدة، بينما لم يسبق لخورفكان تحقيق أي فوز عليه في تسع مباريات في الدوري وكأس المحترفين.

ويأمل شباب الأهلي أن يتجنب أي تعثر في هذا التوقيت المهم، خصوصاً أن الجولة 21 ستشهد مواجهة من العيار الثقيل، عندما يحل ضيفاً على العين في استاد هزاع بن زايد في الأول من أبريل المقبل، وهي القمة التي قد تحسم بشكل كبير شكل المنافسة على اللقب. ويدخل شباب الأهلي اللقاء بمعنويات مرتفعة، بعدما حقق «ريمونتادا» رائعة في الجولة الماضية بتغلبه على الجزيرة 3-2، رغم تأخره في الشوط الأول صفر-2. ويفتقد شباب الأهلي خدمات عيد خميس، الذي حصل على البطاقة الحمراء في المباراة الماضية، بينما يستعيد حارس المرمى المخضرم ماجد ناصر. من جهته، يسعى خورفكان إلى مواصلة نتائجه الجيدة، حيث لم يخسر في آخر ثلاث جولات بتغلبه على الشارقة ثم تعادل مع البطائح وعجمان.