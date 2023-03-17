الامارات | الكرواتي ميشا: تلقيت عروضاً من أندية في دوري أدنوك

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال مدرب العربي الكويتي والفيصلي السعودي السابق، الكرواتي آنتي ميشا، إنه تلقى عروضاً للتدريب في الموسم المقبل لدوري أدنوك للمحترفين دون الكشف عن هويتها، مشيراً إلى أنها قيد الدراسة لاختيار الأفضل منها بالاتفاق مع وكيل أعماله.

ووصف ميشا العمل في الدوري الإماراتي بأنه يشكل إضافة مهمة لأي مدرب، لما يتمتع به من مواصفات فنية وإدارية تساعد على النجاح بوجود مدربين مميزين من أصحاب السير الذاتية القوية، ولاعبين محترفين مواطنين وأجانب مميزين أيضاً.

وأضاف ميشا لـ«الإمارات اليوم»: «تابعت الكثير من مباريات دوري أدنوك للمحترفين، ولدي تصور فني عن أقوى الفرق وإمكاناتها الفنية وبالأخص فرق الشارقة وشباب الأهلي والعين والوصل، وبشكل عام الكرة في دول الخليج العربي تتطور من يوم لآخر، وسبق لي العمل في الدوري الكويتي مع النادي العربي وفزت معه ببطولة الدوري، وفي الدوري السعودي مع الفيصلي السعودي، كما تابعت منافسات بطولة خليجي 25 للمنتخبات، ويسعدني الاستمرار في العمل في هذه الدوريات، كاشفاً أنه معجب بأداء لاعب الجزيرة علي مبخوت، وعدد من اللاعبين الموهوبين في الأندية الأخرى».