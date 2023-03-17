الامارات | المدرب الكندي أتفيلد: كأس دبي العالمي أكثر الأحداث متعة في الموسم

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد المدرب الكندي روجر أتفيلد أن «المشاركة دائماً في كأس دبي العالمي تحمل الإثارة والمتعة بالنسبة له على مدار موسم سباقات الخيول حول العالم»، لافتاً إلى أنه يسعى للتتويج بلقب «دبي تيرف» عن طريق الجواد «شيرلز سبيت».

وقال أتفيلد في تصريح صحافي لنادي دبي للفروسية إن «كأس دبي العالمي من أكثر الأحداث متعة في الموسم، وهو من المنافسات التي أنتظرها كل موسم بسبب الأجواء المثيرة التي يتميز بها». وأكد أتفيلد جاهزية «شيرلز سبيت» للمنافسة على التتويج بالشوط السابع «دبي تيرف» البالغ مجموع جوائزه خمسة ملايين دولار.

وأوضح: «أركز على أن أجعل الجواد سعيداً حتى أساعده على تحقيق المركز الأول والفوز باللقب، ومن خلال نظرة عامة سريعة على الاستعدادات أرى أن الأمور تسير بشكل جيد».

وأضاف: «جاء من رحلة صعبة نوعاً ما من اليابان، بعدما شارك هناك وكنت أشعر بالقلق بعض الشيء، إذ إنه كان منهكاً ولا يبدو لائقاً ولم يكن على ما يرام، ولكن لحسن الحظ أنه عقب أيام من وصوله إلى دبي تغير الأمر، وتحسنت حالته إلى الأفضل، ما جعلني أشعر بالسعادة والتفاؤل».

وأشار المدرب البالغ من العمر 83 عاماً إلى أن أجواء السفر تؤثر في الخيل بشكل سلبي، وقال: «مر بوقت عصيب في السفر ما أسهم في شعوره بالتعب والإرهاق، ولكنه حالياً يبدو بخير».

وزاد بقوله: «الجواد بات لائقاً بالشكل الكافي وسيكون لديه القليل من العمل السريع قبل انطلاق السباق، بخلاف ذلك أرى أنه يستمتع بنفسه بالأجواء هنا وجاهز للمنافسة». وعن صعوبة السباق، قال: «المنافسة ستكون قوية جداً بوجود نخبة من أفضل الخيول في العالم، بل أرى أنها الأفضل بالفعل لذلك يجب أن يكون الخيل في كامل جاهزيته وأن تساعده ظروف السباق».

وختم المدرب الكندي تصريحاته بقوله: «الشيء الرئيس بالنسبة لي أن أجعله سعيداً وبصحة جيدة خصوصاً أن الجميع في أفضل حالاتهم، وأنا أعرف «شيرلز سبيت» جيداً بما فيه الكفاية للمنافسة بقوة على اللقب».

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ملايين دولار مجموع جوائز سباق الشوط السابع «دبي تيرف» ضمن أمسية كأس دبي العالمي.