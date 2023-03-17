الامارات | لقاء أردني - مصري ثأري في «محاربي الإمارات»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تنطلق سلسلة بطولة «محاربي الإمارات» للفنون القتالية المختلطة، اليوم الجمعة، التي تقام من خلال ثلاث نسخ هي الإفريقية الخامسة (38)، والدولية 39، والعربية الـ10 (40)، على التوالي، وذلك على مدار ثلاثة أيام في الاتحاد آرينا بجزيرة ياس. وتشهد النسخ الثلاث 35 نزالاً قوياً بمشاركة 70 مقاتلاً ومقاتلة من 33 جنسية.

وتبرز من خلال النسخ الثلاث منافسات النسخة العربية التي تقام في الساعة الرابعة من مساء الأحد، حيث يلتقي الأردني علي القيسي مع المصري أحمد فارس، في لقاء ثأري على وزن الريشة، فيما يواجه المغربي بدر الدين دياني الكويتي عبدالله البوشهري، في نزال ثأري على وزن الوسط.

وستكون الانطلاقة بمنافسات النسخة الإفريقية اليوم في الساعة السادسة مساء، حيث يشهد النزال الرئيس مواجهة بين بطل «يو إف سي» السابق سيلفستر شيبفمبو، زيمبابوي، حيث يلتقي المغربي عماد بوعمري، فيما يلتقي أيضاً كيفن عمر من جزر القمر مع عبدالوهاب سعيد من مصر.