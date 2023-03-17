الامارات | بطل الديربي الأيرلندي «ويست أوفر» عينه على الشوط الثامن «دبي شيما كلاسيك»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد المدرب البريطاني رالف بيكيت أن الجواد «ويست أوفر»، بطل الديربي الأيرلندي، جاهز للمنافسة على لقب الشوط الثامن في أمسية كأس دبي العالمي، «دبي شيما كلاسيك»، والتي تقام 25 الجاري بمشاركة نخبة من أفضل الجياد على مستوى العالم. ويبلغ مجموع جوائز الشوط الثامن ستة ملايين دولار، ويعتبر واحداً من أصعب الأشواط في أمسية السباقات الأشهر في العالم.

وقال بيكيت لموقع نادي دبي للفروسية: «الجواد في حالة جيدة، لقد تم إعداده بشكل نموذجي ولقد وصل إلى دبي منذ فترة مناسبة حتى يصبح في جاهزية تامة للمشاركة في السباق».

وأضاف: «بالنسبة إلى ترشيحه للمنافسة على اللقب أرى أن ذلك أمر طبيعي، وهو هنا في المكان المناسب له، وأعتقد أن أمامه رحلة جيدة ولا أرى في ذلك مشكلة، هو حصان مباشر للغاية في التعامل معه، وذلك يجعل تجهيزه ومردوده في السباقات مع الفارس جيداً جداً، خصوصاً عندما لا يوجد أي شيء يزعج الجواد ويكون في كامل جاهزيته البدنية».

وتابع: «عقب مشاركته في بعض السباقات المتتالية حصل على إجازة قصيرة في أكتوبر ونوفمبر، بينما فترة تجهيزه للمشاركة في كأس دبي العالمي حظيت باهتمام كبير نظراً لأهمية الحدث وقيمته». وعن فوزه بلقب الديربي الأيرلندي العام الماضي، قال: «كان من الرائع أن يتوج رصيده بهذا اللقب الكبير، ونأمل أن ندعمه وأن نجهزه للمزيد من الألقاب في العام الجاري». وواصل: «كان يجب أن يستمر في التدريبات بالنسق الذي يساعده بالحفاظ على بعض الجزئيات المهمة التي تؤهله للمشاركة في السباقات المقبلة، وأتمنى أن تثمر هذه الفترة عن فوزه في دبي».