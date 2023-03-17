الامارات | 4 أندية تتصارع على بطاقتي التأهل للمحترفين

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اقترب دوري الدرجة الأولى من تحديد هوية الفريقين المتأهلين للعب في الموسم المقبل لدوري المحترفين، مع تبقي ثماني أو تسع مباريات لكل فريق، حيث تنحصر المنافسة الحقيقية على أربعة فرق مع انقضاء 25 جولة حتى الآن، وهي بحسب الترتيب: حتا المتصدر برصيد 53 نقطة، يليه دبا الحصن 48 نقطة، ثم الإمارات 47 نقطة، والحمرية الرابع 43 نقطة.

ويبرز إلى الواجهة عدد من المباريات المهمة ستسهم بشكل بارز في تحديد هوية الفريق الذي سيفوز بدرع بطولة الدوري، فيما تبدو فرصة حتا الأفضل، كونه اجتاز المباريات الصعبة بنجاح، وكذلك خاض مباراة أقل من الوصيف دبا الحصن، وهو الأمر ذاته بالنسبة لفريق الإمارات (الصقور)، بينما لاتزال فرصة الحمرية قوية، لأن أغلب المباريات المتبقية له ستكون بمواجهة الفرق التي تتنافس على الصعود والكرة لاتزال في ملعبه رغم فارق النقاط الـ10 مع المتصدر، و5 نقاط مع الوصيف.

وتدرك أندية حتا ودبا الحصن والإمارات والحمرية أنها مقبلة على مباريات صعبة، خصوصاً تلك التي ستقام في أجواء شهر رمضان المبارك، وأن للياقة البدنية والصوم آثاراً كبيرة في النتائج، وتدرك أن الصعود سيعتمد على الفوز في مباريات صعبة تنتظرها مع فرق بعيدة عن المنافسة، لكنها تتطلع لنيل مراكز مميزة، مثل مواجهاتها مع فرق مصفوت ومسافي والتعاون، وأيضاً لتفاديها نتيجة التعادل مع فريق الذيد الذي تعادل في 12 مباراة، حيث يحتل مصفوت المركز الخامس برصيد 40 نقطة، ويبحث عن نقاط ثمينة ليحقق أفضل مركز بتاريخه الكروي، وأيضاً صاحب المركز السابع فريق مسافي برصيد 34 نقطة والمعروف عنه بالعنيد في ملعبه وخارج ملعبه، وسبق أن كإن مؤثراً في الصعود في المواسم الماضية، فضلاً عن كونه يلعب بشكل دفاعي يصعّب من مهام الهدافين المنافسين، والتي سيواجه فيها فريق مسافي المتصدر حتا بملعب الإعصار بعدها مباشرة يلعب بملعبه مع الإمارات قبل أن يواجه دبا الحصن بملعب الأخير.

والمواجهات نفسها سيكون طرفها مصفوت الذي سيلاعب بها حتا والإمارات ودبا الحصن وتنتظر هذه الفرق مصفوت كفريق طموح ويتطلع إلى تحقيق أعلى رصيد من النقاط لنيل أفضل مركز ما يجعل مباريات الفرق التي تتنافس على الصعود معه صعبة للغاية.

وسيكون على فريق الحمرية نيل العلامة الكاملة في مبارياته التي ستجمعه مع حتا والإمارات ودبا الحصن، واستثمار المباراة المؤجلة له لدخول المنافسة بقوة ولو على البطاقة الثانية المؤهلة للصعود.

ولا تقل أي مباراة أخرى أهمية عن غيرها في رسم ملامح الصعود وبالأخص التي طرفها «سيتي» وبينونة والتي تنافس على البقاء لموسم آخر في دوري الأولى، ما يجعل عنصر المفاجأة موجوداً حتى الجولة الأخيرة.

فيما يلي أبرز 14 مباراة مؤثرة حتى نهاية الموسم مع الأخذ بالاعتبار أهمية جميع المباريات ولكن هذه المباريات تتسم بوجود الدافع من تحقيق الفوز لطرفيها ووفاء لطموحات وأسلوب اللعب التكتيكي المتبع.

■ مباريات حتا

الحمرية - حتا

حتا - مسافي

مصفوت - حتا

حتا - سيتي (في حالة لم يتم

حسم الصعود المبكر كونها آخر

مباريات الموسم).

■ مباريات دبا الحصن

دبا الحصن - بينونة

الحمرية - دبا الحصن

مصفوت - دبا الحصن مباريات الإمارات الإمارات - الحمرية

مسافي - الإمارات

الإمارات - مصفوت

■ مباريات الحمرية

الحمرية - حتا

الحمرية - دبا الحصن

الإمارات - الحمرية

بينونة - الحمرية (تتعلق

نتيجتها بحظوظ بينونة في

البقاء حتى موعد إقامتها).