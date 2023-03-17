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الامارات | رمسة ملاعب

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دبي - -الإمارات اليوم 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن رمسة ملاعب والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - إحصائية

استغرب جمهور تضارب الإحصائية الخاصة بنادي الوصل على الموقع الرسمي لرابطة المحترفين، بذكر أن الفريق أحرز 37 هدفاً في مسابقة الدوري، بينما في إحصائية أخرى تم ذكر أنه أحرز 36 هدفاً.

اعتزال

أربك لاعب فردية حسابات اتحاد اللعبة، بعد أن أعلن عن نيته الاعتزال، بينما لايزال الاتحاد يبحث حتى الآن إقناع اللاعب بالعودة، ما فرض نوعاً من الغموض حول استمراره من عدمه أمام جمهور اللعبة والمتابعين.

تكتم

أثار غياب لاعب أجنبي بأحد أندية المحترفين عن المشاركة مع الفريق في الفترة الماضية، علامات استفهام حول مصيره، في ظل تكتم إدارة النادي عن إصابة يعانيها اللاعب وحرمته المشاركة في مباريات مهمة أخيراً.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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