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الامارات | بني ياس ودبا.. حل «أزمة نتائج»

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الإمارات اليوم - أبوظبي 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن بني ياس ودبا.. حل «أزمة نتائج» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - سيكون استاد الشامخة مسرحاً للمواجهة التاريخية الـ10 بين بني ياس وضيفه دبا، حين يلتقيان الساعة 05:45 عصر اليوم ضمن الجولة 20 لدوري أدنوك للمحترفين.

ويعاني الفريقان أزمة نتائج، ويأمل بني ياس (19 نقطة في المركز الـ10) التقدم أكثر نحو منطقة الأمان، في مقابل مهمة شبه مستحيلة لدبا الأخير بخمس نقاط. والتقى الفريقان من قبل تسع مرات، فاز بني ياس في خمس وفوز وحيد لدبا. وكان ذهاب الموسم الحالي انتهى لمصلحة بني ياس 4-1.

ويريد بني ياس مصالحة جماهيره بعد الخسارة من النصر في الجولة الماضية، بينما دبا يتمسك ببصيص الأمل لتحقيق البقاء.

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محمد ايمن

محمد ايمن

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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