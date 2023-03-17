اخبار الرياضه

الامارات | مباريات اليوم

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دبي - الإمارات اليوم 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن مباريات اليوم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - دوري أدنوك للمحترفين

شباب الأهلي - خورفكان 17:45

بني ياس - دبا 17:45

العين - النصر 20:30

الظفرة - الوحدة 20:30

دوري الهواة

سيتي - مسافي 17:45

«أبطال إفريقيا»

المريخ - الترجي 17:00

كوتون سبورت - الأهلي 20:00

بلوزداد - الزمالك 23:00

نوتنغهام - نيوكاسل 00:00

بلد الوليد - بلباو 00:00

أتالانتا - إمبولي 23:45

الدوري الفرنسي

ليون - نانت 00:00

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كاريمان السيد

كاريمان السيد

صحفية ممارسة خريجة كلية اعلام جامعة عين شمس متخصصة في اخبار الرياضة العالمية

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