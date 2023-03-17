شكرا لقرائتكم خبر الشباب في مهمة تأمين موقعه عبر نقاط الرائد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يلتقي الرائد نظيره الشباب غدا على ملعب مدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز الرياضية في بريدة، ضمن ختام منافسات الجولة الحادية والعشرين من دوري روشن السعودي للمحترفين لكرة القدم.

وكان من المقرر أن تقام المواجهة أمس الخميس قبل أن تصدر رابطة الدوري السعودي للمحترفين قرارها بتأجيلها إلى السبت نظرا لمشاركة فريق الشباب في بطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية وخوضه مؤخرا مواجهة الذهاب أمام القوة الجوية العراقي.

ويدخل الرائد تاسعا برصيد 24 نقطة بعدما تجاوز نظيره العدالة بثلاثية في الجولة السابقة، ويسعى إلى مواصلة صحوته والظفر بالنقاط الثلاث، ويعول مدربه الروماني ماريوس سوموديكا على عدد من الأوراق الفنية الرابحة القادرة على مواصلة العطاء الإيجابي للفريق والاستمرار في سكة الانتصارات رغم افتقاده خدمات المغربي محمد فوزير للإيقاف.

في المقابل يأتي الشباب ثالثا برصيد 43 نقطة بعد فوزه المثير أمام الفيحاء بثلاثة أهداف مقابل هدفين، ويطمح الفريق إلى تسجيل فوزه الثاني على التوالي وتضييق الخناق على دائرة الصدارة، وسيعتمد مدربه الإسباني فينستي مورينو على كوكبة من العناصر البارزة أصحاب الخبرة سعيا إلى حسم اللقاء والعودة إلى الرياض بالعلامة الكاملة يحفزه في ذلك الاستقرار التام والأداء الفني الذي ظهر عليه الفريق مؤخرا.

من مواجهات الرائد والشباب:







تحمل مواجهة اليوم الرقم (46) في تاريخ مواجهات الفريقين في الدوري.



كسب الرائد (7) لقاءات.



حقق الشباب الفوز في (24) مواجهة.



حسم التعادل الإيجابي (10) لقاءات.



التعادل السلبي ظهر في (4) مواجهات.



لقاء الدور الأول هذا الموسم انتهى لمصلحة الشباب بنتيجة (1ــ 0).



هدافو فريق الشباب:





كارلوس جونيور ــ برازيلي ــ 12 هدفا.



كريستيان جوانكا ــ أرجنتيني ــ 8 أهداف.



سانتي مينا ــ إسباني ــ 6 أهداف.



أرون سالم بوبندزا ــ جابوني ــ 5 أهداف.



هدافو فريق الرائد: