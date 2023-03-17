الباطن يبحث عن فوزه الأول في الجنوب أمام ضمك

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يدخل ضمك متسلحا بأرضه وجمهوره، باحثا عن انتصاره الثاني على التوالي والخروج بالنقاط الثلاث للمرة الثانية تحت قيادة مدربه الروماني كوزمن كونترا الذي كسر عقد الفوز الأول للمدربين مع ضمك بفوزه أمام الطائي في الجولة الماضية وهو اللقاء الأول لكوزمن بعد تعاقد ضمك معه.
وكان ضمك عاد من حائل بالفوز والعلامة الكاملة بعد سلسلة طويلة من التعثرات وفقدان الفوز في 5 جولات متتالية قبل لقاء الطائي.
ويأمل كونترا من لاعبيه مواصلة الانتصارات وتقديم المستويات الجيدة وحصد النقاط والصعود على سلم الترتيب والذي يحتل فيه ضمك المركز الـ7 برصيد 25 نقطة.
أما الضيف هذا المساء الباطن يشد رحاله إلى الجنوب ليصطدم بفارسها ويأتي السماوي باحثا عن ثلاث نقاط مهمة للفريق لمحاولة الهروب من قاع الترتيب الذي يحتله الفريق برصيد 9 نقاط وما زالت فرصة الهروب ممكنة مع تبقي 10 جولات قادمة ورغم صعوبة موقفه إلا أن الباطن لم يستسلم وقد حقق الفوز في مواجهتين في آخر 3 جولات كما أن الباطن يبحث عن فوزه الأول خارج الديار هذا الموسم.
قبل المواجهة:
- تواجه ضمك والباطن 5 مرات سابقا.
- فاز ضمك في مواجهتين.
- حقق الباطن الفوز مرة واحدة.
- وحضر التعادل بينهما مرتين.
- لم يستطع الباطن هزيمة ضمك على ملعب الأخير.
- انتهى لقاء الدور الأول بالتعادل الإيجابي 2-2.
- يحتل ضمك المركز الـ7 برصيد 25 نقطة.
- يحتل الباطن المركز الـ16 برصيد 9 نقاط.
- لم يحقق الباطن أي انتصار خارج أرضه هذا العام.
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