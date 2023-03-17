حلبة جدة تستعد لاستضافة هدير محركات فورمولا 1

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تنطلق مساء اليوم فعاليات جائزة السعودية الكبرى للفورمولا1 ، والتي تستضيفها حلبة كورنيش جدة ما بين الفترة 17-19 مارس وهي المرة الثالثة التي تقام على أرضية الحلبة.

وكانت حلبة كورنيش جدة قد استقبلت في الموسمين الماضية جائزة السعودية، حيث انضمت الحلبة إلى روزنامة سباقات الموسم للفورمولا 1 والتي تقام على عدة جولات في عدد من دول العالم.

وقد شهد موسم 2021 فوز سائق فريق مرسيدس الإنجليزي لويس هاملتون بطل العالم 7 مرات بجائزة السعودية وكانت في حينها الجولة قبل الأخيرة، بينما فاز سائق فريق الريدبول الهولندي ماكس فريستابن بجائزة السعودية الموسم الماضي 2022 قبل أن يختم موسمه ويحقق لقب بطولة العالم للسائقين وهو اللقب الشخصي الثاني للهولندي.

وتأتي هذه الجولة بعد جولة البحرين والتي هي افتتاح جولات الموسم بينما أصبحت حلبة جدة تستضيف الجولة الثانية كل موسم وقد يكون خلال الموسم القادم تعديلا في توقيت إقامة جائزة السعودية لتعارضها مع شهر رمضان المبارك.

الفائزون بجائزة السعودية الكبرى موسم 2021:



لويس هامليتون 26 نقطة. (فريق مرسيدس).

ماكس فريستابن 18 نقطة. (فريق ريد بول).

فالتيري بوتاس 15 نقطة. (فريق ميرسيدس).

مسجلو النقاط في حلبة جدة 2021:

لويس هامليتون 26 نقطة. (فريق مرسيدس).

ماكس فريستابن 18 نقطة. (فريق ريد بول).

فالتيري بوتاس 15 نقطة. (فريق ميرسيدس).

استيبان أوكن 12 نقطة. (فريق ألبين).

دانيال ريكاردو 10 نقاط. (فريق الماكلارين).

بيير غاسلي 8 نقاط. (فريق ألفا تاوري).

شارل لوكلير 6 نقاط. (فريق فيراري).

كارلوس ساينز 4 نقاط. (فريق فيراري).

أنطونيو جيوفينازي 2 نقطة. (فريق ألفا روميو).

لاندو نوريس 1 نقطة. (فريق الماكلارين).

تشكيلة الموسم 2021:

فريق ريد بول:

- ماكس فريستابن.

- سيرجو بيريز.



فريق الفيراري:

- شارل لوكلير.

- كارلوس ساينز.



فريق المرسيدس:

- لويس هاملتون.

- فالتيري بوتاس.



فريق أستون مارتن:

- سيباستيان فيتيل.

- لانس سترول.



فريق ألبين:

- فرناندو ألونسو.

- استيبان أوكون



فريق الماكلارين:

- لاندو نوريس.

- دانيال ريكاردو.



فريق الهاس:

- نيكيتا مازيبين.

- ميك شوماخر.



فريق الويليامز:

- ألكسندر ألبون.

- جورج راسل.



فريق ألفا روميو:

- كيمي رايكونن.

- أنطونيو جيوفينازي.



فريق ألفا تاوري:

- بيير غاسلي.

- يوكي تسونودا.



قطب الانطلاق موسم 2021:

- لويس هاملتون سائق فريق المرسيدس.

مسجلو النقاط في حلبة جدة 2022:

ماكس فريستابن 25 نقطة. (فريق ريد بول).

شارل لوكلير 19 نقطة. (فريق فيراري).

كارلوس ساينز 15 نقطة. (فريق فيراري).

سيرجو بيريز 12 نقطة. (فريق ريد بول).

جورج راسل 10 نقاط. (فريق ميرسيدس).

استيبان أوكون 8 نقاط. (فريق ألبين).

لاندو نورس 6 نقاط. (فريق المكلارين).

بيير غاسلي 4 نقاط. ( فريق ألفا تاوري).

كيفن ماغنوسن 2 نقطة. (فريق الهاس).

لويس هاملتون 1 نقطة. (فريق ميرسيدس).

الفائزون بسباق جائزة السعودية الكبرى موسم 2022:

ماكس فريستابن 25 نقطة. (فريق ريد بول).

شارل لوكلير 19 نقطة. (فريق فيراري).

كارلوس ساينز 15 نقطة. (فريق فيراري).

تشكيلة الموسم 2022:

فريق ريد بول:

- ماكس فريستابن.

- سيرجو بيريز.



فريق الفيراري:

- شارل لوكلير.

- كارلوس ساينز.



فريق المرسيدس:

- لويس هاملتون.

- جورج راسل.



فريق أستون مارتن:

- نيكو هلكنبريغ. (السائق الاحتياطي)

- لانس سترول.



فريق ألبين:

- فرناندو ألونسو.

- استيبان أوكون



فريق الماكلارين:

- لاندو نوريس.

- دانيال ريكاردو.



فريق الهاس:

- كيفن ماغنوسن.

- ميك شوماخر.



فريق الويليامز:

- ألكسندر ألبون.

- نيكولاس لطيفي.



فريق ألفا روميو:

- فالتري بوتاس.

- غوانيو جو.



فريق ألفا تاوري:

- بيير غاسلي.

- يوكي تسونودا.



قطب الانطلاق موسم 2022:

- سيرجو بيريز سائق فريق الريدبول.

جدول سباق جائزة السعودية الكبرى:

الجمعة 17 مارس:

- حصة التجارب الحرة الأولى: 4:30م.

- حصة التجارب الحرة الثانية: 8:00م.



السبت 18 مارس:

- حصة التجارب الحرة الثالثة: 4:30م.

- التصفيات التأهيلية: 8:00م.



الأحد 19 مارس:

- سباق جائزة السعودية الكبرى: 8:00م.

معلومات عن حلبة جدة:

أسرع حلبة شوارع على روزنامة الفورمولا 1.

ثاني أطول حلبة سباق بعد حلبة سبا فرانكو شومب في بلجيكا.

تم إنشاء الحلبة خلال 7 أشهر فقط عام 2021 لاستضافة جائزة السعودية الكبرى.

استضافة سباقين والآن تستعد لاحتضان السباق للمرة الثالثة.

يبلغ طول الحلبة 6,175 كلم.

تضم الحلبة 27 منعطفا، 11 نحو اليمين و16 نحو اليسار.

صمم الحلبة المهندس الألماني هيرمان تليك.

عدد لفات السباق51 لفة.

أبرز التعديلات على حلبة كورنيش جدة قبل السباق: