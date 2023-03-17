صفقة تاريخية تقرب الهلال من البرغوث الأرجنتيني ميسي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بدأت الأحداث تتسارع بوتيرة كبيرة خلال الساعات الأخيرة فيما يخص مفاوضات الهلال مع نجم باريس سان جيرمان ليونيل ميسي، والذي سيصبح لاعبا حرا بنهاية الموسم الجاري.

برنامج إل شيرينجيتو الإسباني الإذاعي الشهير أوضح في وقت متأخر أمس أن والد ميسي رحب بالعرض السعودي لكنه اشترط منح نجله راتبا أعلى كثيرا من ذلك الذي يحصل عليه كريستيانو رونالدو من النصر والمقدر بـ200 مليون يورو.

الصفقة المحتملة

وأوضح الصحفي خايمي أسترين أن والد ميسي رفض عرض الهلال الذي يتضمن منح نجله 300 مليون يورو سنويا، وطلب الحصول على 600 مليون يورو، بحجة أن فارق 100 مليون يورو عن راتب رونالدو ليس كافيا.

وكانت تقارير صحفية أشارت إلى أن والد ميسي موجود في الرياض بالفعل حاليا.

ومن المنتظر أن يصل ليو للمملكة خلال الشهر الجاري، بصفته سفيرا للسياحة السعودية، وسيستغل النادي العاصمي هذه الفرصة بشكل مؤكد للحديث عن الصفقة المحتملة.

ووفقا للصحفي الشهير رودي جاليتي فإن مسؤولي الهلال لم ينتظروا قدوم ميسي للرياض، بل عقدوا اجتماعا مع وكلائه، جاءت ردود الفعل عليه إيجابية، إذ رحب الأرجنتيني بإغراءات الهلال، التي ستجعله اللاعب الأعلى أجرا في العالم.

وأوضح جاليتي أن الطرفين لم يتفقا على شيء بعد، لكن هناك أمل في تدخل مسؤولي الرياضة، والذي سيمثل حافزا لإقناع ميسي للانتقال للمنطقة العربية.

يذكر أن التقارير تربط ميسي بنادي الاتحاد السعودي أيضا، لكن يبدو أن الهلال هو الطرف الأقوى حتى هذه اللحظة.

غضب هلالي

إلى ذلك عبر رئيس الهلال السابق الأمير عبدالله بن مساعد أنه لا يتمنى انضمام ميسي إلى الهلال في تصريحات لبرنامج «فوتبول فويس» المذاع عبر إذاعة «يو إف إم»، حيث قال «لا أتمنى انتقال ميسي إلى الهلال».

وأضاف «لا أظن أنه سيأتي إلى الهلال، لن يعوض الفارق أمام نادي النصر؛ لأنه إذا جاءت شركة دعاية، ستنظر إلى عدد متابعين النادي في تويتر وانستقرام ومبيعات القمصان، والفارق بين الاثنين 4 أضعاف».

واختتم الأمير عبدالله بن مساعد تصريحاته قائلا «النصر في أسبوعين فقط استطاع أن يكتسح كل شيء مع كريستيانو رونالدو».

وأبدت الجماهير الهلالية عبر وسائل التواصل الاجتماعي غضبها من تصريحات الأمير عبدالله بن مساعد، مطالبة بعدم التدخل في شؤون الإدارة الهلالية ومفاوضاتها مع النجم الأرجنتيني.

يشار إلى أن باريس سان جيرمان يحاول جاهدا تجديد عقد ميسي لكن يبدو أن الخروج الأخير من دوري أبطال أوروبا أقنع بطل العالم بالرحيل عن القارة العجوز.