النصر يلتقي أبها وعينه على الصدارة

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ويدخل نادي النصر المباراة وعينه على العلامة الكاملة، للعودة إلي تصدر قائمة الدوري السعودي مرة أخرى، لتعويض خسارة الجولة الماضية أمام نادي الاتحاد، في المباراة التي انتهت بهدف دون مقابل لصالح الأخير، بينما خسر أبها من الفيحاء 2-0.
دوريا، يحتل نادي النصر المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري السعودي بـ46 نقطة، بينما يأتي أبها في المركز الـ12 في جدول ترتيب الدوري السعودي بـ23 نقطة.
في الجانب الأبهاوي، ركز الهولندي رويل كومانس، مدرب فريق أبها الأول لكرة القدم، خلال التدريبات الأخيرة قبيل اللقاء، على تصحيح الأخطاء التي أدت إلى الخروج من كأس الملك، أمام الفريق ذاته، فضلا عن تجهيز بديل للمهاجم صالح العمري.
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