النصر يلتقي أبها وعينه على الصدارة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يستقبل نادي النصر على ملعبه مرسول بارك بالعاصمة الرياض نادي أبها، القادم من جبال السودة وعسير الجنوبية الشامخة، السبت، في تمام الثامنة والنصف مساء بتوقيت مكة المكرمة، وذلك ضمن منافسات الجولة الـ21 من مسابقة دوري روشن، إذ إن الفريقين التقيا قبل 4 أيام في ربع نهائي كأس الملك، الموقعة التي تجاوز فيها النصر أبها بثلاثية مقابل هدف.

ويدخل نادي النصر المباراة وعينه على العلامة الكاملة، للعودة إلي تصدر قائمة الدوري السعودي مرة أخرى، لتعويض خسارة الجولة الماضية أمام نادي الاتحاد، في المباراة التي انتهت بهدف دون مقابل لصالح الأخير، بينما خسر أبها من الفيحاء 2-0.

دوريا، يحتل نادي النصر المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري السعودي بـ46 نقطة، بينما يأتي أبها في المركز الـ12 في جدول ترتيب الدوري السعودي بـ23 نقطة.

في الجانب الأبهاوي، ركز الهولندي رويل كومانس، مدرب فريق أبها الأول لكرة القدم، خلال التدريبات الأخيرة قبيل اللقاء، على تصحيح الأخطاء التي أدت إلى الخروج من كأس الملك، أمام الفريق ذاته، فضلا عن تجهيز بديل للمهاجم صالح العمري.