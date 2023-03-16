الوحدة في مواجهة التعاون للابتعاد عن الخطر

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يواجه الفريق الكروي الأول بنادي الوحدة مساء اليوم نظيره التعاون على ملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية بالشرائع ضمن لقاءات الجولة الـ21 من دوري روشن السعودي للمحترفين.

يدخل أصحاب الأرض هذا اللقاء بروح معنوية عالية خصوصا بعد الفوز الثلاثاء الماضي أمام الباطن والوصول لنصف نهائي كأس الملك لمواجهة النصر.

ويسعى فرسان مكة إلى استغلال هذا الفوز والدخول أمام التعاون بروح عالية لتحقيق النقاط الثلاث وتحسين مركز الفريق على سلم الترتيب بعد أن جمع الوحدة 21 نقطة خلال 20 جولة ماضية جعلته يحتل المركز الـ13 ويرغب بالهروب من هذا المركز والتقدم إلى الأمام، حيث يفصله عن مراكز الهبوط 6 نقاط فقط.

وكان الوحدة قبل لقاء كأس الملك قد تعادل في آخر جولتين لعبهما ضمن منافسات الدوري ويرغب بالعودة لسكة الانتصارات هذا المساء على ملعبه وبين جمهوره.

على الطرف الآخر يأتي سكري القصيم إلى العاصمة المقدسة باحثا عن تعويض الخسارة الثقيلة في الجولة الماضية أمام الهلال بعد أن انتهى اللقاء برباعية نظيفة.

ويبحث التعاون عن النهوض السريع والعودة من أمام الوحدة ويتسلح بنتائجه الإيجابية خارج أرضه بعد تحقيقه الفوز في 7 مواجهات لعبها خارج أرضه هذا الموسم.

تاريخ مواجهات الفريقين في دوري المحترفين:







الوحدة والتعاون تواجها 15 مرة.



فاز الوحدة: 4 مواجهات.



فاز التعاون: 8 مواجهات.



التعادل: 3 مواجهات.



قبل المواجهة: