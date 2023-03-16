الفتح يتأهب لاصطياد النمور في الأحساء

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يصطدم متصدر دوري روشن السعودي للمحترفين الفريق الاتحادي (47 نقطة) عصر غدا بمستضيفه الفتح (32 نقطة) في اختبار صعب للنمور، وفي المواجهة المرتقبة ضمن مباريات الجولة الحادية والعشرين من منافسات دوري روشن السعودي للمحترفين والذي سيحتضنه استاد الأمير عبدالله بن جلوي بالأحساء. الإرهاق وإصابة رومارينهو يربكان الاتحاد





سلسلة انتصارات حققها الفريق بقيادة مدربه البرتغالي نونو سانتو كان آخرها أمام النصر، مكنته من انتزاع صدارة الترتيب



شكوك حول مشاركة البرازيلي رومارينهو في لقاء اليوم بداعي الإصابة



يخشى البرتغالي نونو سانتو الإرهاق بعد المجهود الكبير الذي أداه الفريق في مواجهته الأخيرة أمام الفيحاء



قوة وتماسك دفاعي بالفريق الاتحادي بتواجد المصري أحمد حجازي وأحمد شراحيلي



رغبة اتحادية في الفوز للحفاظ على صدارة ترتيب دوري روشن



أمان واطمئنان في الحراسة الاتحادية بقيادة البرازيلي مارسيلو جروهي



النموذجي يسعى لمواصلة مواقفه أمام الفرق الكبيرة



تطور وتصاعد فني ونتائجي يعيشه الفريق في الدور الثاني من دوري روشن



يسعى اليوناني جورجوس دونيس مدرب الفتح لسد المساحات على الاتحاد واستغلال الكرات الطويلة خلف مدافعيه



قوة ضاربة في وسط ملعب الفتح بوجود البرازيلي بيتروس والجزائري بن دبكة والمغربي مراد باتنا



نتائج جيدة حققها الفريق مع الفرق الكبيرة هذا الموسم بتغلبه على النصر والشباب والهلال



مواجهة خاصة بين فراس البريكان وعبدالرزاق حمدالله في سباق المنافسة على صدارة ترتيب هدافي الدوري



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