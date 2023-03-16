وصيف العالم يطمح في نقاط الاتفاق

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يستضيف فريق الهلال نظيره فريق الاتفاق مساء غد عند الساعة 8:30 مساء على استاد الأمير فيصل بن فهد بالرياض، ضمن الجولة الحادية والعشرين من دوري روشن السعودي للمحترفين.

ويدخل فريق الهلال هذا اللقاء بمعنويات مرتفعة بعد تأهله لنصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين إثر فوزه على فريق الفتح بثلاثة أهداف مقابل هدف الثلاثاء الماضي وسبقه فوز أيضا برباعية نظيفة أمام فريق التعاون في بطولة الدوري.

ويعيش الزعيم انتعاشة رائعة بعد سلسلة انتصارات وإنجازات حققها في الفترة الماضية أهمها تحقيقه ثاني أندية العالم ووصوله لنهائي دوري أبطال آسيا، ويسعى من خلال لقاء الليلة لمواصلة مشواره الناجح وتقليص الفارق النقطي للحاق بركب الصدارة، حيث يملك حاليا 36 نقطة في المركز الرابع، مع بقاء مباراتين مؤجلتين له.

وغادر الأرجنتيني رامون دياز، المدير الفني لفريق الهلال، الرياض، عائدا إلى بلاده، لمساندة أسرته بعد حادث السير المروع الذي تعرضت له أسرة ابنه «ميشيل»، في العاصمة بوينس آأيرس.

وتلقى دياز خبر الحادث، عقب مباراة فريق الهلال أمام الفتح في ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، والتي انتهت بفوز الزعيم 3-1.

على الجانب الفني بدأ المران بتدريبات لياقية متنوعة باستخدام الكرة، تلاها تطبيقات فنية وتكتيكية، شرح خلالها مساعد المدرب ونجله الثاني إيمليانو دياز عددا من الجمل التكتيكية على جزء من مساحة الملعب شارك فيها النجم الدولي سالم الدوسري بعد تعافيه من الإصابة فيما واصل المالي موسى ماريجا برنامجه العلاجي المعد له مسبقا بعد إصابته في البطولة الآسيوية.

وفي الجانب الآخر كثف المدير الفني لفريق الاتفاق الإسباني أنطونيو كازولا تحضيراته لمواجهة حامل اللقب في التدريب المغلق الذي أقيم على الملعب الرديف بالنادي. وكان تدريب الفريق قد اشتمل بعد الإحماء على تمارين لياقية متنوعة ثم طبق اللاعبون الجانب التكتيكي عبر 3 مجموعات قبل أن يختتم المران بمناورة على جزء من الملعب غاب عنها المهاجم الفرنسي يوسف نياكيتي بعد أن أثبتت الفحوصات الطبية إصابته بتمزق من الدرجة الثانية في العضلة الخلفية وحاجته للعلاج والتأهيل لمدة تتراوح من 3 إلى 4 أسابيع.