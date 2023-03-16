الامارات | مانشستر سيتي يمدد عقد الأرجنتيني ألفاريس حتى 2028

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - مدد مانشستر سيتي الإنجليزي عقد مهاجمه الأرجنتيني الشاب خوليان ألفاريس حتى 2028 بعد موسم أول رائع لبطل العالم مع حامل لقب الدوري الممتاز.

ورغم وجوده في ظل الهداف النرويجي إرلينغ هالاند، تمكن الأرجنتيني البالغ 23 عاماً من تسجيل 10 أهداف في 33 مباراة خاضها في جميع المسابقات خلال موسمه الإنجليزي الأول.

ولعب ألفاريس دوراً مؤثراً جداً نهاية العام الماضي في قيادة الأرجنتين الى لقبها العالمي الأول منذ 1986، مسجلاً أربعة أهداف في المونديال القطري، بينها اثنان في نصف النهائي ضد كرواتيا.

وأفادت وسائل الإعلام البريطانية أن سيتي رفع أجر لاعب ريفر بلايت السابق اعترافاً بموهبته من أجل تمديد عقد الذي وقعه سابقاً بعام إضافي.

ونقل سيتي عن الأرجنتيني قوله في بيان "إنها لحظة فخر كبير بالنسبة لي ولعائلتي. أن يضع ناد مثل سيتي ثقته بي بهذه الطريقة، فهذا أمر رائع".

وتابع: "أنا راضٍ جداً عن موسمي الأول هنا لكن لا يزال أمامي الكثير (كي يتقدم). أعلم أنه بإمكاني التحسن وسيتي يقدم لي كل ما أحتاجه من أجل تحقيق قدراتي".