شكرا لقرائتكم خبر عن فيتوريا يستقر على ضم 22 لاعبا من الدورى المصرى لقائمة المنتخب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر الجهاز الفني للمنتخب الوطني بقيادة البرتغالي روي فيتوريا على ضم 22 لاعبا من الدورى المصري لقائمة المنتخب المقرر الإعلان عنها خلال ساعات استعدادا لمواجهتي مالاوي.

وقرر فيتوريا ضم 22 لاعبا محليا بجانب اللاعبين الثمانية المحترفين الذين سبق الإعلان عنهم لتكون قائمة الفريق في المعسكر المقبل 30 لاعبا.

وتقام المباراتان يومى 24 و28 مارس الجارى، والمباراة الأولى فى القاهرة والثانية فى مالاوي، وتلقى اتحاد الكرة موافقة الجهات الأمنية على حضور 20 ألف مشجع فى مباراة منتخب مصر ومالاوى باستاد القاهرة يوم 24 مارس الجارى.

ويعقد البرتغالى روى فيتوريا المدير الفنى لمنتخب مصر الأول لكرة القدم مؤتمرا صحفيا فى الثانية ظهر السبت المقبل بمقر اتحاد الكرة للإعلان عن تفاصيل معسكر مباراتى مالاوى المقرر لهما يومى 24 و28 مارس الجارى فى الجولة الثالثة والرابعة للتصفيات المؤهلة لكأس أمم أفريقيا 2024 المقرر إقامتها بكوت ديفوار، كما يتحدث روى فيتوريا عن قائمة اللاعبين المختارة لمباراتى مالاوى والتى سيتم الإعلان عنها صباح يوم 18 مارس الجارى.

فضل البرتغالى روى فيتوريا مراقبة مباراتى الأهلى والزمالك فى دورى أبطال أفريقيا المقرر لهما غدا الجمعة فى الجولة الرابعة من البطولة أمام كل من القطن الكاميرون وشباب بلوزداد الجزائرى، قبل اعلان قائمة المنتخب بعد انتهاء المباراتين.