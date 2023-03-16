شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي ينشر فيديو لآخر مران للفريق استعداداً لمباراة القطن بدورى الأبطال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت صفحة النادي الأهلي الرسمية عبر فيس بوك فيديو لمران الفريق الأخير استعداداً لمباراة القطن بالكاميرون المقرر لها السادسة من مساء غداً، الجمعة، بدوري أبطال أفريقيا.

أكد مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي جاهزية الفريق لمباراة القطن الكاميروني التي تقام مساء غدٍ بمدينة جاروا ضمن منافسات الجولة الخامسة لدور المجموعات بدوري ابطال إفريقيا.

وأوضح المدير الفني خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم: "نسعى للظهور بشكل جيد في مباراة الغد، ونعلم أن فريق القطن يريد أن يفعل كل شيء من أجل الحصول على الثلاث نقاط، وهو ما يؤكد على صعوبة مباراة الغد".

وواصل المدير الفني حديثه: "شاهدت مباريات لفريق القطن مع الفرق الأخرى، والمباراة التي جمعت الفريقين في القاهرة والمؤجلة من الجولة الأولى، والفريق الكاميروني كان جيدا في مبارياته وبشكل عام القطن فريق مميز جدا".

وأكد أن الأهلي يسعى من أجل الفوز غدا أمام القطن، وأنه سبق أن أكد أيضا على أهمية مباراة صن داونز والهلال السوداني، ولكن ذلك لن يأتي على حساب التركيز في مباراة الغد.

وشدد المدير الفني للفريق على أن لاعبي الأهلي يمتلكون الخبرة الكافية لتحقيق الفوز والحصول على الثلاث نقاط واستكمال المشوار في البطولة.