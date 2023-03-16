شكرا لقرائتكم خبر عن إيقاف اتنين من أعضاء مجلس إدارة نادى سموحة.. مستند والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قررت اللجنة الاوليمبية المصرية بالإشارة الي التحقيقات التي أُجريت بناء على الشكوى المقدمة ضد كلاً من : أحمد عجلان (عبر صفحات الفيسبوك) ، و رامي فتح الله (الجمع بين عضوية مجلس الإدارة وشراكة في شركة (المحاسبون فتح الله وشركاه)

إعتماد قرار السيد المستشار رئيس لجنة التحقيق على إيقاف العضوين ، أحمد عجلان ورامي فتح الله اعضاء مجلس إدارة نادي سموحه عن ممارسة نشاطهما الرياضي ووقف جميع ممارستهما لجميع صلاحيتهما مع إخطار النادي باتخاذ اللازم.



خطاب سموحة



خطاب سموحة

على صعيد أخر ، يفقد أحمد سامى المدير الفني لفريق سموحة ، الثنائى محمد مغربى ومصطفى سعد ميسى لاعبى الفريق السكندرى أمام فريق سيراميكا يوم الاثنين 21 مارس الجارى على استاد المقاولون العرب فى إطار منافسات دور الـ16 من بطولة كأس رابطة الأندية.

ويغيب الثنائى محمد مغربى ومصطفى سعد ميسى عن سموحة أمام سيراميكا، نظرا لمشاركتهما مع المنتخب الأوليمبى في مباراتى زامبيا ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة بالتصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس الأمم الأفريقية بالمغرب.

وشارك النيجيرى صديق أوجولا والهانى سليمان فى تدريب سموحة أمس الأربعاء، بشكل طبيعى استعدادا لمواجهة سيراميكا فى بطولة كأس رابطة الأندية المحترف بعد غياب الفترة الماضية.

وعانى صديق أوجولا من مزق فى العضلة الضامة أبعدته عن الفريق السكندرى أكثر من شهرين، ليؤكد جاهزيته للعودة مجددا لتدعيم صفوف سموحة فى المباراة المقبلة، بينما عاد الهانى سليمان للتدريبات بعد التعافى من الإصابة بشد فى السمانة والتى تعرض لها فى مباراة فريقه أمام البنك الأهلى والتى لم يستطع استكمالها، وغاب عن الفريق أمام حرس الحدود والمقاولون العرب.

وطبق أحمد سامى المدير الفنى لفريق سموحة، نظام التدريب اليومى على فترتين صباحية ومسائية، من أجل الاستعداد الجيد للارتباطات المقبلة والتى يبدأها الفريق أمام سيراميكا فى كأس رابطة الأندية.

ويلتقى فريق سموحة مع سيراميكا يوم الاثنين 21 مارس الجارى على استاد المقاولون العرب فى إطار منافسات دور الـ16 من بطولة كأس رابطة الأندية.

يحتل سموحة المركز التاسع فى جدول ترتيب الدورى برصيد 27 نقطة، بعدما خاض 21 مباراة فاز فى 6 مباريات وتعادل فى 9 لقاءات وتلقى الهزيمة فى 6 مواجهات، وسجل لاعبوه 19 هدفاً واستقبلت شباكهم مثلهما.