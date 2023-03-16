شكرا لقرائتكم خبر عن الاتصالات يفوز على الإعلاميين بالقسم الثانى وكفر الشيخ يُسقط هلال الضبعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

حقق فريق المصرية للاتصالات فوزا صعبا على فريق الإعلاميين بهدف نظيف، في المباراة التي جمعتهما اليوم الخميس، فى إطار منافسات الجولة الثانية والعشرين من مجموعة القاهرة والقناة فى دورى القسم الثانى.

بهذه النتيجة رفع فريق المصرية للاتصالات بقيادة جمعة مشهور رصيده 33 نقطة ليتقدم إلى المركز السادس فى انتظار نتائج باقي مباريات المجموعة، فيما بقى فريق الإعلاميين عند النقطة 9 في المركز الأخير.

وعاد فريق كفر الشيخ بفوز ثمين أمام الهلال بالضبعة بهدف نظيف، ليرفع رصيده إلى النقطة 35 ليتقدم إلى المركز الخامس في ترتيب مجموعة بحرى والإسكندرية، وتوقف رصيد الهلال بالضبعة عند النقطة 20 فى المركز الثالث عشر.

وانتزع أسمنت أسيوط فوزا صعبا على فريق تليفونات بنى سويف بثلاثة أهداف لهدفين، ليرفع الأسمنت رصيده إلى النقطة 27 في المركز التاسع، فيما بقى فريق تليفونات بنى سويف عند 17 نقطة في المركز قبل الأخير.

وجاءت نتائج مباريات اليوم في القسم الثانى كالتالى..

الاتصالات 1/ 0 الإعلاميين

تليفونات بنى سويف 2 /3 أسمنت أسيوط

الهلال بالضبعة 0/ 1 كفر الشيخ

وكان فريق طنطا بقيادة عمرو أنور اكتسح فريق دكرنس بثلاثية نظيفة، في المباراة التي أقيمت بينهما أمس الأربعاء فى الأسبوع الثانى والعشرين من مجموعة بحرى والإسكندرية فى دورى القسم الثانى.

بهذه النتيجة رفع فريق طنطا رصيده إلى 40 نقطة ليخطف صدارة ترتيب مجموعة بحرى والإسكندرية من دكرنس الذي توقف رصيده عند النقطة 38.

وحقق فريق جمهورية شبين فوزا صعبا على فريق بايونيرز بهدف نظيف، ليرفع رصيده إلى 40 نقطة في المركز الثاني خلف طنطا بفارق الأهداف، فيما بقى فريق بايونيرز عند النقطة 13 في المركز قبل الأخير.

واكتسح فريق بلدية المحلة نظيره الحمام بثلاثية نظيفة جعلت رصيده 38 نقطة في المركز الثالث، بينما توقف رصيد الحمام عند النقطة 25 في المركز الثاني عشر.

وتختتم غدا الجمعة منافسات الجولة الثانية والعشرين من مجموعة القاهرة والقناة في دورى القسم الثانى، بين وادى دجلة مع السكة الحديد، منتخب السويس مع النصر، كهرباء الإسماعيلية مع الترسانة، إيسترن كومبانى مع القناة، العبور مع الإنتاج الحربى، مستقبل وطن مع بورتو السويس، بتروجت مع زد.