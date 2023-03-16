الامارات | الشرطة الإيطالية توقف 8 مشجعين في نابولي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أوقفت الشرطة ثلاثة مشجعين لأينتراخت فرانكفورت الألماني وخمسة لنابولي الإيطالي على صلة بأعمال الشغب التي حصلت الأربعاء على هامش لقاء الفريقين في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، وفق ما أعلنت السلطات الإيطالية الخميس.

وفرضت شرطة مقاطعة نابولي على المشجعين الثمانية حظراً على دخول الملاعب لمدة تتراوح بين خمسة وثمانية أعوام بعد الذي حصل الأربعاء على هامش المباراة التي فاز بها النادي الإيطالي 3-صفر، ليبلغ بذلك ربع نهائي دوري الأبطال لأول مرة في تاريخه.

وقال المسؤول في شرطة نابولي أليساندرو جوليانو لوكالة الأنباء الإيطالية "أ جي اي" إن ستة من عناصر الشرطة أصيبوا ولا يزال تحديد هوية مرتكبي أعمال الشغب "جارياً من خلال تحليل الصور" التي التقطتها الشرطة أو نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي.

ووقعت الاشتباكات الأولى بعد ظهر الأربعاء بين المشجعين والشرطة في ساحة ديل جيزو نوفو في وسط المدينة التاريخي، في مشهد مشابه لحرب العصابات.

ثم وقعت مشاجرات بعد المباراة بالقرب من الفندق حيث كان المشجعون الألمان يقيمون على شاطئ نابولي.

وعندما غادر المشجعون الألمان فندقهم بالحافلات، حاول مشجعو نابولي اعتراضهم برشق الحجارة والمفرقعات النارية، لترد الشرطة على هذا الاعتداء بالغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه.

وحددت الشرطة هوية 470 من مشجعي الفريق الألماني قبل مغادرتهم.

وأظهرت لقطات بثتها وسائل إعلام إيطالية قبل المباراة مئات من مشجعي أينتراخت فرانكفورت وهم يلقون قنابل دخانية ومفرقعات نارية على الشرطة التي ردت بالغاز المسيل للدموع.

كما أُضرِمت النيران في سيارة للشرطة، فيما رمى رجال مقنعون يرتدون ملابس سوداء بالكراسي والزجاجات والأعمدة الحديدية.

وأفادت وسائل إعلام إيطالية وألمانية أن مجموعة من المشجعين الـ"ألتراس" للخصم المحلي أتالانتا ساعدت مشجعي أينتراخت وشاركت معهم في الاشتباك مع الشرطة نظراً للخصومة التاريخية بين الفريقين الايطاليين.

وسافر مشجعو أينتراخت الى الجنوب الإيطالي على الرغم من أن ناديهم قرر عدم بيع التذاكر المخصصة للفريق الزائر في مدرجات ملعب "دييغو أرماندو مارادونا".

لم يأخذ أينتراخت فرانكفورت التذاكر المخصصة له بعدما قررت مدينة نابولي الأحد منع سكان فرانكفورت من حضور المباراة.

ومنعت وزارة الداخلية الإيطالية في البداية جميع المشجعين من ألمانيا من الحضور بسبب العنف الذي رافق مباراة الذهاب في فرانكفورت عندما تم اعتقال تسعة أشخاص.

ثم تم إلغاء الحظر السبت بعد استئناف من النادي الألماني، لكن مدينة نابولي حظرت الأحد جميع قاطني مدينة فرانكفورت.

رُفضت محاولة أينتراخت للطعن في الحظر وقرر النادي الألماني التنازل عن 2700 بطاقة دخول لانصاره والتي تسمح بها قوانين الاتحاد الأوروبي لكرة القدم.

ونقلت وكالة أنسا الإيطالية عن رئيس بلدية نابولي غايتانو مانفريدي استنكاره "للدمار المجنون وغير المقبول".

وكان مشجعو النادي الألماني تحت مجهر الاتحاد الأوروبي للعبة "ويفا" منذ الموسم الماضي بعدما اجتاحوا أرضية الملعب عقب التأهل الى نهائي مسابقة "يوروبا ليغ" التي فاز بلقبها فريقهم على حساب رينجرز الاسكتلندي.

كما اشتبكوا في سبتمبر مع مشجعي مرسيليا الفرنسي حيث ألقى كل من الطرفين قنابل دخان على الطرف الآخر ما أدى الى إصابة أحد مشجعي أينتراخت بجروح خطيرة.