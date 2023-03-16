موعد مباراة الزمالك وشباب بلوزداد في دوري أبطال إفريقيا.. والقناة الناقلة.. والتشكيل

الشارقة - اميمة ياسر - كتب: ضياء السقا

يحل الزمالك ضيفا على شباب بلوزداد الجزائري ، في التاسعة مساء غد الجمعة، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال إفريقيا في الموسم الحالي.

ولا بديل أمام الزمالك بطل الدوري المصري سوى تحقيق الفوز على شباب بلوزداد حامل لقب الدوري الجزائري، لتجنب توديع جديد مخيب للآمال من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا، للمرة الثالثة على التوالي.

وأحيا الفريق الأبيض آماله في إنهاء عقدة المجموعات بالفوز على الترجي بـ3 أهداف لهدف، في الجولة الرابعة.

ويحتاج الزمالك إلى الفوز على بلوزداد، أو في أسوأ الأحوال التعادل، أما الهزيمة فستعني تأهل الفريق الجزائري مباشرة إلى ربع النهائي وتوديع الفريق الأبيض للمسابقة.

وتلقى الزمالك هزيمة على ملعبه أمام شباب بلوزداد الجزائري، 1-0، في الجولة الأولى، ثم تعادل مع المريخ السوداني سلبيا، وخسر من الترجي في تونس 2-0، قبل أن يفوز عليه في القاهرة 3-1.

يتصدر الترجى التونسى المجموعة برصيد 9 نقاط، ويليه بلوزداد وصيفا بـ6 نقاط، والزمالك ثالثا بـ4 نقاط، متفوقا على المريخ السودانى بفارق النقاط.

وافتتح نادى الزمالك مشواره فى النسخة الحالية لدورى أبطال أفريقيا بالفوز على اليكت سبورت بطل تشاد ذهاباً بهدفين دون رد وإياباً بنفس النتيجة فى الدور التمهيدى فيما تخطى الفارس الأبيض عقبة فلامبو بطل روندا فى دور الـ32 بالفوز ذهاباً بهدف دون رد وإياباً بخمسة أهداف مقابل هدف ليصعد لدور المجموعات.

واستقر البرتغالي جوسفالدو فيريرا، المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك، على التشكيل الذى سيخوض به المواجهة، وجاء كالتالي:

حراسة المرمى: محمد صبحي

خط الدفاع: أحمد فتوح - حسام عبد المجيد - محمد عبد الغني - حمزة المثلوثي

خط الوسط: محمد أشرف روقا - نبيل عماد دونجا - سيف فاروق جعفر

خط الهجوم: مصطفى شلبي - سيف الدين الجزيري - أحمد سيد زيزو

القناة الناقلة

تقوم قناة beIN SPORTS HD 4 ببث المباراة، حيث تعد الناقل الحصرى الوحيد لإذاعة مباريات البطولة الأفريقية.