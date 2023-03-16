موعد مباراة الأهلي أمام القطن في دوري أبطال إفريقيا.. والقناة الناقلة.. والتشكيل المتوقع

الشارقة - اميمة ياسر - كتب: ضياء السقا

يستضيف القطن الكاميروني، نظيره الأهلي، في السادسة مساء غد الجمعة، ضمن منافسات الجولة الخامسة لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وخسر الأهلي بخماسية مقابل هدفين أمام صن داونز الجنوب إفريقي، في المباراة التي جمعتهما، السبت الماضي، على ملعب لوفتوس فيرسفيلد بجنوب إفريقيا، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

الخسارة الكبيرة للأحمر من الفريق الجنوب إفريقي عقدت وضعية الأهلي في المجموعة الثانية، فالفريق أصبح مصيره في البطولة مرتبط بأقدام الأخرين، حيث يتبقى جولتين فقط على نهاية دور المجموعات.

ترتيب مجموعة الأهلي في دوري أبطال إفريقيا:

المركز الأول : ماميلودي صن داونز 10 نقاط

المركز الثاني: الهلال 9 نقاط

المركز الثالث: الأهلي 4 نقاط

المركز الرابع والأخير: القطن بلا نقاط، ليودع البطولة بشكل رسمي.

فرص الأهلي في التأهل إلى دور الثمانية من دوري أبطال إفريقيا:

ويمتلك الأهلي فرصة التأهل إلى دور الثمانية حال فوزه على القطن والهلال السوداني، ولكن يرتبط تأهله بأقدام الآخرين، حيث يحتاج حينها إلى خسارة الهلال أمام بطل جنوب أفريقيا.

التشكيل المتوقع للأهلي

من المنتظر أن يلعب مارسيل كولر المدير الفني لفريق الأهلي أمام صن داونز بتشكيل مكون من :

حراسة المرمى : محمد الشناوي .

خط الدفاع : محمد هاني ، محمد عبد المنعم ، ياسر ابراهيم ، على معلول .

خط الوسط : حمدي فتحي : أليو ديانج ، أحمد قندوسي .

خط الهجوم : طاهر محمد طاهر ، محمد شريف ، بيرسي تاو .

القناة الناقلة:

تنقل قناة beIN SPORTS HD 4 المباراة، كونها الناقل الحصري لمباريات البطولة الإفريقية.