شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر يلا شوت ARSENAL | بث مباشر مشاهدة مباراة ارسنال وسبورتنج لشبونة اليوم 16-03-2023 في الدوري الاوروبي والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - بث مباشر مشاهدة مباراة ارسنال وسبورتنج لشبونة اليوم 16-03-2023 في الدوري الاوروبي

يلا شوت ARSENAL | بث مباشر مشاهدة مباراة ارسنال وسبورتنج لشبونة اليوم 16-03-2023 في الدوري الاوروبي< يدخل فريق آرسنال بقيادة مدربه ميكيل أرتيتا مواجهة صعبة أمام فريق سبورتنج لشبونة ينتظرها عشاق الكرة الأوروبية بشكل عام فى ربوع الكرة الأرضية والتى تأتى ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة الدوري الأوروبي موسم 2022-23، المباراة التي ستقام على أرضية ستاد الإمارات.

“تجد المباراة أسفل الصفحة”

ويدخل فريق ارسنال المباراة وسط معنويات مرتفعة بعدما انتهت مباراة الذهاب بنتيجة هدفين مقابل هدفين لكل فريق، بالإضافة إلى عاملَي الأرض والجمهور، في الوقت الذي تعيش فيه كتيبة المدفعجية أفضل الفترات بعدما حافظ الفريق على صدارة جدول الترتيب في البريميرليج.

نتيجة مواجهة الذهاب

أقيمت مباراة الذهاب بين ارسنال وسبورتنج يوم الخميس الماضي، على أرضية ستاد جوزيه ألفالادي بالبرتغال وشهدت أحداثها أربعة أهداف بواقع هدفين لكل منهما.

وبدأ فريق ارسنال تسجيل الأهداف عن طريق اللاعب ويليام ساليبا في الدقيقة 22 من عمر الشوط الأول للمباراة، قبل أن يعادل جونسالو إيناسيو النتيجة لأصحاب الأرض في الدقيقة 34 لينتهي الشوط الأول بالتعادل الإيجابي.

وشهدت بداية الشوط الثاني للمباراة تقدم سبورتنج لأول مرة في المباراة بعدما سجل جواو باولو دياش ثاني الأهداف في الدقيقة 55 من عمر المباراة، كما شهدت الدقيقة 62 ثاني أهداف آرسنال بعدما سجل هيديماسا موريتا لاعب سبورتنج هدفا بالخطأ في مرماه.

توقيت مباراة آرسنال ضد سبورتنج لشبونة في الدوري الأوروبي

ومن المقرر أن تنطلق صافرة مباراة ارسنال وسبورتنج لشبونة فى إياب دور الـ16 من بطولة الدورى الأوروبى موسم 2023 اليوم الخميس في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة الحادية عشرة مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية الثانية عشرة بتوقيت الإمارات.

القناة الناقلة لمباراة آرسنال ضد سبورتنج لشبونة في الدوري الأوروبي

ويمكنكم مشاهدة المباراة عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، الناقل الحصري لمباريات الدوري الأوروبي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وبالتحديد عبر قناة BeIN Sports 1 HD Premium.

تردد القناة: 11013.

القمر الصناعي: نايل سات.

الاستقطاب: أفقي.

الترميز: 27500.

تصحيح الخطأ: 2/3.

معلق مباراة آرسنال وسبورتنج لشبونة في الدوري الأوروبي

وأسندت شبكة قنوات بي إن سبورتس مهمة التعليق على أحداث المباراة المرتقبة بين الفريق الإنجليزي ونظيره البرتغالي إلى المعلق المصري "علي محمد علي".

تاريخيًا، يشارك أرسنال للمرة الـ11 في الدوري الأوروبي، أفضل نتائجه كانت الحصول على المركز الثاني مرتين:

الأولى جاء في موسم 2000/1999، عقب الخسارة من جالطة سراي التركي بركلات الترجيح بنتيجة (1-4) عقب انتهاء اللقاء بالتعادل السلبي.

أما الثانية، فأتت من أمام مواطنه تشيلسي في موسم 2019/2018، وللمفارقة أن الجنرز خسر بنفس النتيجة التي هُزم فيها بالنهائي الأول، ولكن دون اللجوء إلى ركلات الجزاء.

محليًا، مازال أرسنال في صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، برصيد 66 نقطة وصافي (37) هدفًا، بفارق (+5) نقاط عن أقرب منافسيه مانشستر سيتي.

وذلك إثر فوز المدفعجية في 21 مباراة (آخرهم الفوز على فولهام بثلاثية نظيفة في الجولة 27 الماضية)، والتعادل في 3 أخرى، غير أنه خسر في ثلاث لقاءات هذا الموسم (آخرها الهزيمة من أمام حامل اللقب مانشستر سيتي “1-3” في الجولة 12).

من جهة أخرى، يسعى الأسود من أجل تحقيق المفاجأة، واقتناص بطاقة العبور إلى دور الثمانية من أمام الفريق الإنجليزي على ملعبه ووسط أنصاره.

وعن مشوار الفريق البرتغالي نحو دور ثمن النهائي، فقد بدأ من دور خروج المغلوب، بعد توديعه منافسات دوري أبطال أوروبا من دور المجموعات.

فقد تمكن Sporting CP من إقصاء ميتييلاند الدنماركي، بعد الفوز إيابًا برباعية نظيفة، عقب التعادل ذهابًا بنتيجة (1-1).

على الصعيد التاريخي، يمتلك الفريق البرتغالي العريق سجلًا ضخمًا من المشاركات السابقة يبلغ 34 حضورًا، تمثلت ذروة إنجازات “الأخضر والأبيض” في بلوغ نهائي موسم 2005/2004، قبل الخسارة من سسكا موسكو الروسي بنتيجة (1-3).

أما على المستوى المحلي، فإن سبورتنج لشبونة يأتي في المرتبة الرابعة (المؤهلة إلى دوري المؤتمر الأوروبي) في جدول ترتيب الدوري البرتغالي، بعدما جمع 50 نقطة وفارق (26) هدفًا، بفارق 15 نقطة كاملة عن بنفكيا المتصدر.

وذلك إثر فوز الأسود في 16 مواجهة، والتعادل في اثنتين، ولكن تجرع مرارة الهزيمة 6 مرات بالموسم الجاري.