شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر يلا شوت MAN UTD | مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وريال بيتيس بث مباشر يلاشوت يوتيوب | ماتش اليونايتد مباشر والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وريال بيتيس بث مباشر يلاشوت يوتيوب | ماتش اليونايتد مباشر

يلا شوت MAN UTD | مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وريال بيتيس بث مباشر يلاشوت يوتيوب | ماتش اليونايتد مباشر، مانشستر يونايتد وريال بيتيس المقررة اليوم 16 مارس 2023 في إطار مباريات العودة من الدوري الأوربي، تعرف على الموعد والقناه الناقلة وتشكيل الفريقين المتوقع للقاء

“تجد المباراة أسفل الصفحة”

مباراة مانشستر يونايتد وريال بيتيس المنتظرة يوم الخميس 16 مارس 2023 ضمن مباريات الإياب لدور الـ16 للدوري الأوروبي موسم 2022- 2023. تعرف على موعد المباراة والقنوات الناقلة للقاء، نتائج المواجهات السابقة إلى جمعت الفريقين بالإضافة إلى مشوار الفريقين خلال بطولة الدوري الأوروبي واستكشف معنا التشكيل المتوقع خلال مباراة Manchester United vs Real Betis.

مشوار مانشستر يونايتد وريال بيتيس فى الدوري الأوروبي

احتل فريق مانشستر يونايتد المركز الثاني بالمجموعة الخامسة في الدوري الأوروبي برصيد 15 نقطة بفارق الأهداف عن ريال سوسيداد الإسباني المتصدر. واجه المان يونايتد فريق برشلونة الاسباني بعدها في ملحق دور الـ16 لبطولة الدوري الأوروبي.

تعادل مانشستر يونايتد في لقاء الذهاب خارج ملعبه أمام برشلونة في “كامب نو” بنتيجة (2-2) ثم فاز في ملعبه “أولد ترافورد” بنتيجة (2-1) ليتأهل بنتيجة (4-3) في مجموع المباراتين.

تصدر فريق ريال بيتيس المجموعة الثالثة ببطولة الدوري الأوروبي برصيد 16 نقطة متفوقًا على روما الإيطالي صاحب المركز الثاني بفارق ست نقاط كاملة ليتفادي خوض مرحلة ملحق دور ال 16 من البطولة.

مباراة مانشستر يونايتد وريال بيتيس

يواجه نادي ريال بيتيس ضيفًا ثقيلًا مانشستر يونايتد الإنجليزي على ملعب “بينيتو فيامارين” في مهمة صعبة لتعويض الهزيمة الكبيرة إلى تعرض لها في لقاء الذهاب بإنجلترا. يحتاج الفريق الإسباني للفوز بفارق أربعة أهداف للتأهل أو الفوز بفارق ثلاث أهداف لمعادلة نتيجة الذهاب على أقل تقدير.

يدخل مانشستر يونايتد هذه المواجهة بعدما حقق فوزًا كبيرًا بلقاء الذهاب لمباريات الدوري الأوروبي علي ملعب استاد “أولد ترافورد” بنتيجة (4-1).يمتلك الفريق الانجليزي الأفضلية لتجاوز دور ال 16 والتأهل لمرحلة ربع النهائي والتي يسعى للتتويج بلقبها للمرة الثانية في تاريخه.

موعد مباراة مانشستر يونايتد وريال بيتيس

يستضيف ريال بيتيس الإسباني فريق مانشستر يونايتد يوم الخميس 16 مارس 2023 في تمام 7:45 مساءً بتوقيت القاهرة، ويمكنك مشاهدة المباراة بث مباشر في التوقيتات التالية:

الساعة 7:45 مساء بتوقيت مصر.

الساعة 8:45 مساء بتوقيت مكة المكرمة في المملكة العربية السعودية، قطر والكويت.

9:45 مساءً حسب توقيت الامارات العربية المتحدة وسلطنة عمان.

الساعة 6:45 مساءً بتوقيت المغرب، تونس والجزائر.

القنوات الناقلة مباراة مانشستر يونايتد وريال بيتيس

يمكنك مشاهدة بث مباشر مباراة مانشستر يونايتد وريال بيتيس على شبكة قنوات “بي إن سبورتس (Bein Sports). الناقل الحصري لفعاليات الدوري الأوروبي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا حيث تنقل قناة ” بي إن سبورتس بريميوم 1″ Bein Sports Premium 1 اللقاء.

تقرر أن يكون معلق مباراة مانشستر يونايتد وريال بيتيس المعلق اليمني حسن العيدروس. والذي سيقوم بتقديم التعليق الصوتي على الهواء مباشرة علي مجريات مباراة مانشستر يونايتد وريال بيتيس.

تشكيل مانشستر يونايتد ضد ريال بيتيس

لن يجري المدير الفني إيريك تين هاج تعديلات كثيرة على التشكيل الأساسي لمانشستر يونايتد الذي ظهر في لقاء ساوثهامبتون ببطولة الدوري الانجليزي الممتاز. حيث لا يعاني الفريق من أي إصابات جديدة بين صفوفه حيث يتوقع أن يبدأ الفريق على النحو التالي:

حراسة المرمى: دافيد دي خيا

خط الدفاع: دالوت – رافائيل فاران – ليساندرو مارتينيز – لوك شاو.

خط الوسط: كاسيميرو – فريد – برونو فيرنانديز.

خط الهجوم: ماركوس راشفورد – فيخورست – أنتوني.

تشكيل ريال بيتيس أمام مانشستر يونايتد

ينوي المدير الفني مانويل بيليجريني القيام ببعض التعديلات البسيطة في تشكيل ريال فريقه الذي ظهر في لقاء فياريال الأخير بالليجا الإسبانية. يرجع ذلك في ظل استمرار إصابة اللاعب نبيل فقير وإمكانية الاستعانة بالمخضرم خواكين منذ البداية حيث يتوقع أن يبدأ الفريق على النحو التالي:



حراسة المرمى: روي سيلفا

خط الدفاع: جواو ميراندا – بيزيلا – فيكتور رويز – رويبال

خط الوسط: ويليام كارفاليو – جويدو رودريجز – خواكين – خوانمي – لويس هنريكي

خط الهجوم: آيوزي بيريز

نتائج مباريات ريال بيتيس ونادي مانشستر يونايتد السابقة

التقى مانشستر يونايتد وريال بيتيس في مباراتين سابقتين حيث حقق بيتيس الفوز في اللقاء الأول وديًا عام 2022 بهدف للاعبه الفرنسي نبيل فقير. جاءت المواجهة الثانية واستطاع الشياطين الحمر الفوز فى ذهاب دور الـ16 لبطولة الدوري الأوروبي 2023 يوم الخميس الماضي بنتيجة (4-1).

سجل أهداف مباراة مانشستر يونايتد وريال بيتيس كل من ماركوس راشفورد، أنتوني، برونو فيرنانديز وفاوت فيخورست (Wout Weghorst)، بينما سجل هدف بيتيس الوحيد اللاعب آيوزي بيريز.