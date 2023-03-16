حارس المرمى رفض رفع دعوى قضائية ضد اللاعب المصري .. الإتحاد السعودي يعاقب طارق حامد

الشارقة - اميمة ياسر - أعلنت لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد السعودي لكرة القدم إيقاف لاعب خط وسط اتحاد جدة طارق حامد مباراة واحدة وتغريمه 10 آلاف ريال بسبب ارتكابه لسلوك غير رياضي في مباراة الفيحاء .

وكان فريق اتحاد جدة تمكن من التأهل لنصف نهائي كأس الملك السعودي، بعد الفوز على مستضيفه الفيحاء، بركلات الترجيح (4-3)، عقب انتهاء الوقت الأصلي والإضافي بنتيجة 1-1.

وافتتح اتحاد جدة التسجيل عن طريق "هارون كمارا" في الدقيقة 16، وتعادل الفيحاء عبر "ريكاردو ريلر" بالدقيقة (45+5).

وقاد مارسيلو جروهي حارس مرمى اتحاد جدة فريقه إلى التأهل خلال ركلات الترجيح بعدما تصدى لركلتين من أنطوني نواكايمي ومحمد البقعاوي.

وسجل للاتحاد عن طريق كل من "عبد الرزاق حمدالله، كورونادو، محمد الصيعري، أحمد بامسعود"، فيما سجل للفيحاء بأقدام كل من "محمد أبو سبعان، عبد الله الشامخ، سعود آل زيدان".

عبارات وألفاظ غير لائقة

كشف تقرير سعودي عن حسم الصربي فلاديمير ستويكوفيتش حارس مرمى الفيحاء موقفه من رفع دعوى قضائية ضد طارق حامد.

وأوضحت التقارير أن قرار الحارس الصربي جاء بعد انتشار مقطع فيديو للاعب الدولي المصري وهو يوجه له عبارات وألفاظ غير لائقة خلال مواجهة الفريقين.