شكرا لقرائتكم خبر عن الداخلية يواجه طلائع الجيش وديا الثلاثاء المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض فريق الداخلية تحت قيادة المدير الفني علاء عبد العال مباراة ودية يوم الثلاثاء المقبل أمام فريق طلائع الجيش، من أجل تجهيز اللاعبين بعد العودة إلى التدريبات عقب الراحة التى منحها للفريق، استعدادا لمباريات دور الـ"32" لبطولة كأس مصر.

ويستعد فريق الداخلية لمباراة دور الـ 32 في كأس مصر التي لم يحدد موعدها حتى الآن، حيث لا يوجد أى مباريات رسمية للفريق خلال الفترة المقبلة، بسبب التوقف الدولي، فضلا عن خروج الفريق من منافسات كأس رابطة الأندية.

ويترقب الجهاز الفنى لنادى الداخلية، بقيادة علاء عبد العال، إعلان اتحاد الكرة جدول مباريات دور الـ"32" لبطولة كأس مصر للتعرف على منافس الفريق فى هذا الدور من أجل بدء الاستعداد لهذه المباراة.

من ناحية أخرى، نجح مسئولو نادي الداخلية فى تمديد عقد سمير فكرى لاعب الفريق لمدة 3 مواسم إضافية أخري ، بناء علي طلب علاء عبد العال المدير الفني للفريق ، خاصة بعد المستوى المميز الذى ظهر به اللاعب خلال مباريات الفريق في بطولة الدوري ، وتلقي سمير فكري العديد من العروض بعدد من أندية الدوري الممتاز خلال الفترة الماضية من أجل ضمه الموسم المقبل.