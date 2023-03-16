شكرا لقرائتكم خبر عن سيناريوهات تأهل الزمالك لدور الثمانية قبل مواجهة شباب بلوزداد الجزائرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يلتقى فريق الزمالك في التاسعة مساء غد الجمعة، مع نظيره شباب بلوزداد الجزائرى على استاد 5 جويلية بالجزائر، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات ببطولة دورى أبطال أفريقيا.

ويحتل الزمالك المركز الثالث برصيد 4 نقاط بعد 4 جولات، حقق خلالها فوزا وحيدا، بعد الخسارة فى اللقاء الافتتاحى على يد فريق شباب بلوزداد الجزائرى بنتيجة (1-0)، ثم التعادل بنتيجة سلبية مع المريخ السودانى على ملعب "الشهداء بنينا" فى ليبيا قبل أن يهزم أمام الترجى بالجولة الثالثة بهدفين دون رد على ملعب رادس قبل أن يعود ويفوز على الترجى بثلاثية مقابل هدف.

سيناريوهات تأهل الزمالك لدور الثمانية

فوز الزمالك فى المباراتين المقبلتين أمام المريخ السودانى وشباب بلوزداد الجزائرى، حينها يضمن الزمالك بطاقة الصعود برصيد 10 نقاط.

كما يمكن للزمالك أن يتأهل كمتصدر للمجموعة برصيد الـ10 نقاط حال خسارة الترجى المباراتين المقبلتين، أمام شباب بلوزداد والمريخ.

حال فوز الزمالك على المريخ والتعادل أمام شباب بلوزداد، فسينتظر الفارس الأبيض صاحب الـ8 نقاط حينها فوز الترجى على بلوزداد ليتجمد رصيد الأخير عند 7 نقاط فقط، لأنه حال اقتناصه نقطة تعادل واحدة والوصول لـ8 نقاط، فسيرجح عامل المواجهات المباشرة كفته على حساب الزمالك.

ثالثًا- حال تعادل الزمالك أمام المريخ والفوز على شباب بلوزداد، فسينتظر الفارس الأبيض هدية الترجى بالفوز على المريخ (سيصبح 5 نقاط) وبلوزداد يتجمد رصيده عند 6 نقاط.

أما حال خسارة الزمالك أى من المباراتين المقبلتين، فسيفقد فرص الصعود رسميًا دون الالتفات لأى نتائج أخرى، سواء لحساب شباب بلوزداد بفارق النقاط، أو لحساب المريخ بالمواجهات المباشرة.

ترتيب مجموعة الزمالك

1- الترجى 9 نقاط

2- شباب بلوزداد، 6 نقاط

3- الزمالك، 4 نقاط

4-المريخ، 4 نقاط