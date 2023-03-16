شكرا لقرائتكم خبر عن من الطائرة.. أسامة جلال يشارك صورة مع عبدالله السعيد قبل مواجهه الجيش الملكى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ظهر اللاعب عبد الله السعيد لاعب خط وسط نادي بيراميدز رفقه اسامه جلال زميله في الفريق، في صورة على "استوري" الأخير عبر حسابه على موقع التواصل "انستجرام" في طريقهم للسفر الى المغرب قبل مواجهة الجيش الملكي في بكولة الكونفدراليه.

وعلق اسامه جلال على الصورة بـ" إلى المغرب"



اسامه جلال و عبدالله السعيد

وفي سياق اخر، أعلن البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني لفريق نادي بيراميدز قائمة رحلة المغرب لخوض مباراة الجيش الملكي في إطار مواجهات بطولة كأس الكونفدرالية.

ويحل بيراميدز ضيفا على الجيش الملكي في التاسعة من مساء الأحد على استاد الأمير مولاي عبد الله بمدينة الرباط في خامس جولات دور المجموعات لبطولة الكونفدرالية.

قائمة بيراميدز لمواجهة الجيش الملكي

وجاءت القائمة على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي - شريف إكرامي - أحمد دعدور

خط الدفاع: علي جبر - أحمد سامي - محمد الشيبي - أسامة جلال - محمد حمدي - كريم حافظ - أحمد توفيق- أحمد فتحي

خط الوسط: وليد الكرتي - عبد الله السعيد - هشام محمد - محمد صادق - محمود دونجا - محمود صابر - إبراهيم عادل - مصطفى فتحي -

خط الهجوم: فخر الدين بن يوسف - دودو الجباس.

وتشهد القائمة عودة محمد الشيبي، مع استمرار استبعاد رمضان صبحي، وغياب بلاتي توريه، وفخري لاكاي، واسلام عيسي.