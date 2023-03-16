7 اخبار رياضية لا تفوتك اليوم

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القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الخميس ، العديد من الاخبار الرياضية الهامة والتي جاء في مقدمتها ، 20 ألف مشجع فى مباراة منتخب مصر ومالاوى باستاد القاهرة، اكتمال صفوف الأهلى قبل موقعة القطن الكاميرونى، بعثة بيراميدز تغادر القاهرة وتتوجه للمغرب لمواجهة الجيش الملكى.

20 ألف مشجع فى مباراة منتخب مصر ومالاوى باستاد القاهرة

تلقى اتحاد الكرة موافقة الجهات الأمنية على حضور 20 ألف مشجع فى مباراة منتخب مصر ومالاوى باستاد القاهرة يوم 24 مارس الجارى.

اكتمال صفوف الأهلى قبل موقعة القطن الكاميرونى

اكتملت صفوف الأهلي بعد جاهزية كل اللاعبين العائدين من الإصابات قبل مباراة الفريق الأحمر ضد القطن الكاميروني غدا الجمعة ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا

فيريرا يدرس إجراء تعديلات على تشكيل الزمالك أمام شباب بلوزداد