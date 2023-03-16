شكرا لقرائتكم خبر عن فيريرا: الزمالك يخوض مباراة شباب بلوزداد للفوز فقط .. ولن نرضى بأى نتيجة أخرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني للزمالك على أهمية مباراة شباب بلوزداد الجزائري، المقرر لها غدا الجمعة في الجولة الخامسة لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وقال المدير الفني في المؤتمر الصحفي قبل المباراة:” تطلعاتنا إيجابية وهدفنا الفوز باللقاء وحصد الثلاث نقاط، خاصة وأنها مباراة تنافسية من أجل التأهل للمرحلة المقبلة”.

وأضاف فيريرا قائلا :” أعلم جيدا أن الفريق الجزائري منافس قوي، وهدفنا واضح وهو الفوز فقط، ولن نرضى بأي نتيجة أخرى ، مؤكدا أن شباب بلوزداد كان أكثر حظا في لقاء الجولة الأولى أمام الزمالك، وكنا الأفضل خلال المباراة ولكننا خسرنا بركلة جزاء، وأثق في لاعبي فريقي جيدا، وأعلم أهمية المباراة وسنلعب لتحقيق الفوز”.

وعلق فيريرا على الغيابات الموجودة بقائمة الفريق قبل لقاء الغد قائلا :” غيابات الفريق مثل شيكابالا وعمر جابر ومصطفى الزناري وعبد الشافي، والقائمة الخاصة بالمباراة لا تستوعب كل لاعبي الفريق”.

وتابع قائلا:” اخترت المجموعة الأمثل للمشاركة في لقاء شباب بلوزداد، وهي نفس المجموعة التي شاركت أمام الترجي التونسي في الجولة السابقة وحققت الفوز، ومن الطبيعي أن تكون هناك إصابات طوال الموسم في كرة القدم”.

وأضاف أن الزمالك لديه خطة لعب والفريق يعلم أهدافه جيدا، ونواجه منافسا قويا ولكنه سبق وخسر على ملعبه من قبل وبإمكان فريقي تكرار السيناريو والفوز على شباب بلوزداد في ملعبه.

واختتم المدير الفني تصريحاته قائلا :” سنبذل قصارى جهدنا، ونأمل فى أن تكون نتيجة المباراة لصالحنا في النهاية”.