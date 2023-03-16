شكرا لقرائتكم خبر عن رامي ربيعة: تعودنا على الصعاب.. وجاهزون لمواجهة "القطن" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

قال رامي ربيعة، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إن تركيز جميع اللاعبين ينصب على مباراة القطن الكاميروني غدا، وأنهم اعتادوا على مواجهة الصعاب، والجميع جاهزون من أجل تقديم كل ما لديهم لتحقيق الفوز».

وأوضح ربيعة خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم: «نعلم أن فريق القطن سيقدم أقصى ما لديه غدا، خاصةً أنه يلعب على ملعبه ووسط جماهيره، ونحن كلاعبين استعدينا جيدا لهذه المواجهة».

وأضاف أن كرة القدم بها كل شيء وأن اللاعبين اعتادوا اللعب من أجل تحقيق البطولات، والفريق كله يعمل بمنتهى الجدية من أجل هذه المهمة.

وأكد ربيعة أن لاعبي الأهلي لديهم الرغبة في تحقيق النقاط الثلاثة غدا، خاصة أن هذه المرحلة صعبة وتحتاج إلى تكاتف الجميع، مشددا على أن اللاعبين بأكملهم على قلب رجل واحد في هذه المرحلة.