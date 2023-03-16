شكرا لقرائتكم خبر عن محمد عبد السلام لاعب فيوتشر ينعى وفاة نجله والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

نعى محمد عبد السلام لاعب فريق فيوتشر، وفاة نجله عبر حسابه الشخصي على انستجرام، وكتب عبد السلام: إنا لله وإنا إليه راجعون ابني في ذمة الله.

وانضم محمد عبد السلام إلى فريق فيوتشر في الميركاتو الشتوي الماضي في صفقة انتقال حر، قادما من نادي الزمالك.

وبدأ علي ماهر، المدير الفني لفيوتشر، اجراءات الحصول على الرخصة التدريبية A، وذلك بالمشاركة في الدورات التدريبية المقامة باتحاد الكرة، وكانت مباراة الذهاب التي جمعت فيوتشر وإسكو كارا في مستهل مشوار الفريقين بدور المجموعات بتوجو، قد انتهت بالتعادل الإيجابي بين الفريقين بهدف لكل منهما، ويبحث أبناء علي ماهر عن حصد ثلاث نقاط ثمينة داخل الديار في انتظار تعثر الجيش الملكي لضمان التأهل إلى ربع نهائي البطولة، ومنح علي ماهر لاعبي فيوتشر، راحة قصيرة لالتقاط الأنفاس بعد ضغط مباريات الفترة الماضية، وذلك قبل استئناف التدريبات استعدادا لبطل توجو.

ويتواجد فيوتشر في المجموعة الثالثة التي تضم كل من: الجيش الملكي المغربي، بيراميدز، وإسكو دي كارا التوجولي، ويتصدر بيراميدز المجموعة برصيد 8 نقاط، ويأتي الجيش الملكي في المركز الثاني برصيد 7 نقاط، ويحل فيوتشر في المركز الثالث برصيد 5 نقاط، فيما يأتي بطل توجو في المركز الأخير برصيد نقطة واحدة.