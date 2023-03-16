شكرا لقرائتكم خبر عن الونش: لاعبو الزمالك على قلب رجل واحد أمام شباب بلوزداد وهدفنا الفوز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد محمود حمدي ” الونش” مدافع الزمالك على أهمية مباراة شباب بلوزداد الجزائري، المقرر لها غدا الجمعة في الجولة الخامسة لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وقال اللاعب في تصريحاته خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد منذ قليل :” ندرك أهمية المباراة ونواجه فريق محترم وسط جماهيره، والزمالك استعد بصورة جيدة للمباراة وسنخوض اللقاء على قلب رجل واحد”.

وأضاف الونش قائلا:” سنخوض المباراة بهدف الفوز من أجل الاقتراب من التأهل للدور التالي دون النظر لأي معطيات أخرى، لاسيما وأن كل فرق المجموعة لديها حظوظ من أجل التأهل”.

وتابع المدافع الدولي قائلا:” الزمالك فريق كبير ويمتلك لاعبين أصحاب خبرات وقادرون على اللعب وسط الضغط الجماهيري، كما أن شباب بلوزداد يمتلك لاعبين مميزين أيضا”.

وأضاف اللاعب قائلا :” ” حظوظ الفريقين متساوية في المباراتين، وأتمنى أن نكون على الموعد وسنبذل قصارى جهدنا من أجل الفوز وحصد الثلاث نقاط”.

وتابع قائلا:” أشكر المسؤولين في الجزائر على حفاوة استقبال بعثة الزمالك، ولم تكن هناك أي مشاكل سوى بعض الأمور البسيطة في ملعب مران الأمس”.

واختتم الونش تصريحاته قائلا:” أغلقنا صفحة الدوري المصري مؤقتا، وحديثنا إيجابي في الفترة الحالية عن اللقاء المقبل في بطولة دوري ابطال أفريقيا وأهمية الفوز وحصد الثلاث نقاط للاقتراب من التأهل لدور الثمانية”.