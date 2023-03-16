شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن استعدادات منتخب مصر لمواجهتى مالاوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض منتخب مصر بقيادة روى فيتوريا، مباراتين غاية فى الأهمية أمام مالاوى فى التصفيات المؤهلة لبطولة أمم أفريقيا 2024 فى كوت ديفوار، ويحتاج منتخب مصر للفوز فى المباراتين لتحسين وضعه فى المجموعة.

س: متى تقام مباراتا منتخب مصر أمام مالاوي؟

ج: تقام المباراتان يومى 24 و28 مارس الجارى، والمباراة الأولى فى القاهرة والثانية فى مالاوي؟

س : أين تقام المباراة الأولى وهل تشهد حضورا جماهيريا ؟

ج : تلقى اتحاد الكرة موافقة الجهات الأمنية على حضور 20 ألف مشجع فى مباراة منتخب مصر ومالاوى باستاد القاهرة يوم 24 مارس الجارى.

س: متى يعلن فيتوريا قائمة اللاعبين؟

ج: يعقد البرتغالى روى فيتوريا المدير الفنى لمنتخب مصر الأول لكرة القدم مؤتمرا صحفيا فى الثانية ظهر السبت المقبل بمقر اتحاد الكرة للإعلان عن تفاصيل معسكر مباراتى مالاوى المقرر لهما يومى 24 و28 مارس الجارى فى الجولة الثالثة والرابعة للتصفيات المؤهلة لكأس أمم أفريقيا 2024 المقرر إقامتها بكوت ديفوار، كما يتحدث روى فيتوريا عن قائمة اللاعبين المختارة لمباراتى مالاوى والتى سيتم الإعلان عنها صباح يوم 18 مارس الجارى.

س: لماذا تم تأجيل إعلان القائمة إلى السبت المقبل؟

ج: فضل البرتغالى روى فيتوريا مراقبة مباراتى الأهلى والزمالك فى دورى أبطال أفريقيا المقرر لهما غدا الجمعة فى الجولة الرابعة من البطولة أمام كل من القطن الكاميرون وشباب بلوزداد الجزائرى، قبل اعلان قائمة المنتخب بعد انتهاء المباراتين.