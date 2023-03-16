محمد مخلوف يغيب عن الإسماعيلى أمام غزل المحلة بكأس الرابطة

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القاهرة - سامية سيد - يفقد نادى الإسماعيلى بقيادة حمزة الجمل، محمد مخلوف لاعب وسط الدراويش أمام غزل المحلة في إطار منافسات دور الـ16 من كأس رابطة الأندية، المقرر لها 20 مارس الجارى على استاد غزل المحلة.

ويغيب محمد مخلوف عن الإسماعيلى أمام غزل المحلة للإيقاف، حيث حصل اللاعب على 3 إنذارات في بطولة كأس الرابطة الموسم الماضى الذى توج بلقبها الأول نادى فيوتشر بعد الفوز على غزل المحلة في النهائي.

وتعادل الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الإسماعيلى مع فريق حرس الحدود إيجابيا بهدفين لكل فريق، تقدم للدراويش عمر الساعى وتعادل للحرس محمود ممدوح وأضاف زيكو الهدف الثاني للحدود من ضربة جزاء وتعادل للإسماعيلى محمد حسن.

وطلب حمزة الجمل من اللاعبين ضرورة بذل الجهد فى الفترة المقبلة، من أجل استعادة سكة الانتصارات والتقدم فى جدول الترتيب لإعادة الفريق لمكانه الطبيعى والابتعاد من مراكز الهبوط.

وقرر أبو بكر الحديدى، رئيس مجلس إدارة نادى الإسماعيلى، فتح صفحة جديدة مع كل اللاعبين من أجل مساندتهم فى الفترة المقبلة لإعادة الفريق للطريق الصحيح مرة أخرى فى بطولة الدورى.

ويعقد أبو بكر الحديدى العديد من الجلسات مع اللاعبين من أجل منحهم الثقة والعودة مستواهم المميز من أجل تحقيق الفوز وتجميع النقاط فى الفترة المقبلة.

ووعد رئيس مجلس إدارة نادى الإسماعيلى اللاعبين ببذل كل الجهد فى إزالة العقبات أمامهم، ليكون تركيزهم داخل الملعب فقط ويعيدون البسمة مرة أخرى لجماهير الإسماعيلية.